Verdachte aangehouden voor gewapende woningoverval in Heesch

De politie heeft dinsdagavond een 19-jarige man aangehouden voor een overval op een huis in Heesch. De man meldde zichzelf op het politiebureau.

Eerder op de avond vernielden twee mannen de voordeur van een huis aan de Ludovicushof in Heesch. De mannen gingen het huis in, bedreigden de bewoner met een mes en vernielden dingen in het huis. Uiteindelijk gingen ze er met een klein geldbedrag en wat spullen vandoor. Niemand raakte gewond.