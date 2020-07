Enorm reuzenrad met restaurant geopend in Den Bosch: 'Laat de zomer maar beginnen!'

Foto: Omroep Brabant vergroot

Op de Pettelaarse Schans in Den Bosch kun je de hele zomer op grote hoogte eten. Een enorm reuzenrad dat is ingericht als restaurant is op het veld geplaatst. De bijzondere horecagelegenheid werd woensdag feestelijk geopend door burgemeester Jack Mikkers en cultuurwethouder Mike van der Geld.

Met de opening van het reuzenrad wordt ook het startschot gegeven voor 'De Bossche Zomer'. Een programma dat in korte tijd uit de grond is gestampt als alternatief voor onder meer theaterfestival Boulevard en het Levenslied Festival, die door de coronacrisis niet door kunnen gaan. Verspreid over de stad zijn er allerlei activiteiten die voldoen aan de coronamaatregelen.

Het concept is simpel: je doet een bestelling en kan dat vervolgens nuttigen in een van de gondels op 55 meter hoogte. "Het is afwachten hoe het gaat lopen, maar we zien dit helemaal zitten", zegt initiatiefnemer van het restaurant John van Vroenhoven. "Met alle beperkingen vanwege de corona-voorschriften denken we dat dit toch een leuke manier is om uit eten te gaan. We hebben het in een paar weken verzonnen en uitgevoerd, dus laat de zomer hier maar beginnen."

Chocoladebollen in het reuzenrad

Een van de eerste klanten is Pepijn Terbekke. De havo-scholier heeft zojuist zijn diploma opgehaald en viert dat met zijn vader, moeder, broer en zus met chocoladebollen in een cabine van het reuzenrad. "De examens en de diploma-uitreiking is dit jaar natuurlijk toch wel anders dan anders. Mijn ouders hebben dit verzonnen om toch op een beetje aparte manier de diploma-uitreiking af te sluiten. Aan het gebak terwijl het reuzenrad rondjes draait."

Vanaf 1 juli tot eind augustus draait het reuzenrad, en is ook de Bossche Zomer actief.

Huibert Wilschut vertelt hoe de Bossche Zomer eruit gaat zien:

