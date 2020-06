Restaurant in een reuzenrad: biefstuk eten op 50 meter hoogte

Foto: Foodtastic Events Foto: Foodtastic Events Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Foodtastic Events

Een biefstukje wegprikken op 50 meter hoogte? Dat kan vanaf 1 juli in Den Bosch. Op de Pettelaarse Schans komt een groot reuzenrad te staan, dat dienst doet als restaurant. Bezoekers kunnen in het Smakenrad eten en drinken, terwijl ze uitzicht hebben op de Bossche binnenstad en de Bossche natuur.

Malini Witlox Geschreven door

Het gaat om een initiatief van Foodtastic Events, dat samenwerkt met de lokale horeca. "Het reuzenrad heeft 35 gondels, in totaal is er plek voor honderd gasten", vertelt mede-initiatiefnemer Bram Verleg.

Er mogen maximaal vier gasten in een gondel als ze uit hetzelfde huishouden komen. Anders is het beperkt tot twee bezoekers. "In de gondel zit een bestelsysteem. Als mensen hun rondje draaien en zin hebben in een drankje, kunnen ze dat alvast bestellen. Als de gondel beneden is, krijgen ze het geserveerd."

Zelfs aan wc-bezoek is gedacht als indien iemand het van spanning niet meer houdt bij het twee uur durende evenement.

Dubbelmooi uitzicht

Bram Verleg: "We hebben de afgelopen maanden vanwege het coronavirus stilgelegen en waren op zoek naar een creatieve oplossing in deze tijden. Daar is het idee voor het Smakenrad uit voortgekomen. Aan de ene kant kijk je uit op de Zuiderplas en het Bossche Broek, aan de andere kant op de binnenstad. Het is een prachtige locatie."

Belangstellenden kunnen sinds vrijdag reserveren voor onder meer koffie, lunch, een borrel of diner en volgens Verleg is er veel belangstelling. "We zoeken ook de samenwerking met horecaondernemers uit de stad. Die kunnen het rad voor een dagdeel of dag inzetten, waarbij ze van ons de sleutel krijgen. Zo kunnen ze extra omzet draaien in deze moeilijke tijden."

Maandag kwamen de eerste vrachtwagens aan en is de opbouw van het reuzenrad begonnen.