Naakte mannen laten zich fotograferen met gehandicapte katten voor kalender

De fotoshoot in het Katshuisch (foto: Ista van Galen). vergroot

Blinde katten, katten met pootjes die verkeerdom zitten en een kat met scoliose: het is een kleine selectie van de zestien gehandicapte katten die rondlopen in het Katshuisch in Vinkel. Baasje Arianne de Jong verzorgt de diertjes met veel liefde, maar de ziektekosten lopen op. Daarom worden deze week haar katten met halfnaakte mannen gefotografeerd voor een kalender. “De opbrengst kan ik in feite direct overmaken naar de dierenarts”, zegt Arianne.

Ista van Galen Geschreven door

Arianne kwam op het idee toen ze op internet een foto tegenkwam van een gespierde man die een katje vasthield. “Ik dacht meteen: dat is wel leuk om met de katten van mijn Katshuisch te doen.” Ze deed een oproep via Facebook waar ze mannen vroeg zich te melden. Daar kwamen ontzettend veel reacties op: “Inmiddels kan ik wel vijf kalenders maken. Maar voor nu maken we er gewoon één. Wordt het nou super goed ontvangen, dan maken we er misschien nog meer.”

De mannen die met de gehandicapte katjes op de foto gaan, zijn niet de ‘standaard’ stoere, gespierde mannen die je meestal op dit soort kalenders ziet staan. “Het moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dus alles hoeft niet gelikt te zijn. Het is juist wel leuk als er mensen bijzitten die normaal niet zouden worden uitgekozen voor een fotoshoot”, vertelt Arianne.

Clown

Zo wordt volgende week iemand gefotografeerd die in zijn vrije tijd clown is. “Die komt dan met ontbloot bovenlijf, clownsbroek en clownspruik op de foto. Met de kat erbij is dat een prachtig plaatje.”

“Er zitten trouwens ook van die echte gespierde ‘hunks’ bij hoor!”, zegt Arianne. “Dat zijn een paar mensen die duidelijk heel veel in de sportschool hebben gezeten.”

Woensdag worden de eerste vier mannen gefotografeerd. Het kost soms wat moeite, maar uiteindelijk liggen de katten voor de neus van de camera rustig in de armen van de ontblote mannen. “Ik ben zo trots op de katten, ze doen het goed!”, zegt Arianne.

Benieuwd naar de fotoshoot? In onderstaande video zie je hoe die verliep:

Wachten op privacy instellingen...

In november komt de kalender uit. “Mensen kunnen hem dan leuk als kerstcadeau geven.” De opbrengst gaat naar de ziektekosten van de katten. “Die zestien gehandicapte katten kosten handenvol met geld, dus alles gaat naar de dierenarts. ”

Het trotse kattenbaasje verwacht dat mensen heel goed op de kalender zullen reageren. “Dat kan toch bijna niet anders. Als je dit niet leuk vindt, dan weet ik het ook niet meer”, zegt Arianne.