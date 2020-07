Wagenbouwers in Heeze beginnen aan LEGO-kunstwerken: 'Als een voetbalstadion mij lukt, kan dit ook'

Wachten op privacy instellingen... Vriendenkring Schenkels is klaar om te bouwen. (foto: Collin Beijk) Enorme stapels LEGO stonden er klaar. (foto: Collin Beijk) Volgende Vorige vergroot 1/3 Wagenbouwers krijgen LEGO-pakketten mee

De wagenbouwers van de Brabantsedag hebben dinsdag hun duizenden LEGO-stukjes meegekregen. Omdat het evenement niet doorgaat vanwege de coronacrisis is er een alternatief bedacht. De groepen moeten een oude wagen nabouwen met legosteentjes. Tientallen pakketten stond in Dorpshuis 't Perron op de bouwers te wachten, want ook deze zomer wordt er gewoon gebouwd in Heeze en omgeving.

De stapels LEGO zijn indrukwekkend. Elke bouwgroep krijgt ruim tien enorme pakketten mee met duizenden steentjes. Elk team dat aan deze alternatieve bouwwedstrijd meedoet, heeft een kleine afvaardiging gestuurd. Al snel is er een file van mensen die met stapels LEGO richting de auto lopen.

Tweede Kamerlid Martijn van Helvert is uitgenodigd om met eigen ogen te zien hoe de Brabantsedag leeft in Heeze. "Ik schaam mij er diep voor, maar ik kende dit evenement nog niet. Maar dit soort cultureel erfgoed moet je meemaken om het te begrijpen en daarna te kunnen delen."

Hij vindt het bijzonder dat de organisatie achter de Brabantsedag toch een manier bedacht heeft om de traditie tijdens de coronacrisis een beetje in leven te houden. Daar sluit wethouder Toon Bosmans zich bij aan. "Dat dit met LEGO gebeurt, maakt het nog mooier."

Uitdaging

Mary Bosmans komt namens Vriendenkring Schenkels de pakketten ophalen. "Ik weet niet wat er technisch allemaal mogelijk is met LEGO om één van onze bouwwerken na te maken, maar het gaat een uitdaging worden denk ik." Ze denkt dan ook dat het nog wel even tijd kost voordat er echt gebouwd wordt.

Mary zou graag een LEGO-versie van dit bouwwerk zien. (foto: Collin Beijk) vergroot

De Brabantsedag draait natuurlijk om de samenhorigheid, maar is net zo goed een artistieke wedstrijd tussen de verschillende bouwgroepen. "Ja, natuurlijk willen we winnen, maar zeker nu zit de winst hem in het samen bezig zijn", vertelt Mary.

Jong geleerd

De 8-jarige Milou van Bottram is al hard bezig met haar broer Thomas. Binnen de kortste keren gaat de eerste doos LEGO over tafel. "We gaan eerst sorteren hoor." Haar vader helpt haar mee terwijl zijn zoon alvast een autootje aan het bouwen is.

Milou heeft nog geen idee hoeveel ze gaat bouwen, maar maakt alvast duidelijk dat ze een getraind bouwer is. "Ik heb thuis heel veel LEGO en speel er elke dag mee." Toch zijn het volgens Mary niet alleen maar kinderen die gaan bouwen. "Er zijn ook wel wat volwassen die niet kunnen wachten."

Voorlopig moet er bij Vriendenkring Schenkels maar eerst beslist worden welke van hun meer dan vijftig bouwwerken een LEGO make-over krijgt. En waar een deel van de bouwgroep met de steentjes aan de slag gaat, zal een groter deel alvast beginnen met de voorbereidingen voor volgend jaar.

"De Brabantsedag wordt volgend jaar heel bijzonder. De plannen van deze afgelaste editie worden nog verder uitgewerkt en iedereen heeft er heel veel zin in. 2021 wordt fantastisch", zegt Mary. Want de LEGO-bouwwerken worden heel leuk, er gaat uiteindelijk niets boven het echt werk.