Opnieuw brand in cel van gevangenis in Vught

Bij de gevangenis in Vught heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed in een cel. Het is de zevende keer in een ruim half jaar tijd dat er brand is in de gevangenis.

Janneke Bosch Geschreven door

De brand ontstond even na half elf. Er kwamen veel hulpdiensten op af. Drie brandweerwagens gingen naar de gevangenis, maar toen ze aankwamen had de bedrijfshulpverlening de brand al onder controle. De brandweer heeft een nacontrole gedaan en het gebouw rookvrij gemaakt.

De gevangene die in de cel zat is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Dat wordt nog onderzocht.

