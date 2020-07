Coronanieuws: aantal coronapatiënten op intensive care afgelopen week bijna gehalveerd

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis.

De belangrijkste onderwerpen:

Er liggen nog 151 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis.

Van hen liggen er 25 op de intensive care .

Sinds 1 juli zijn veel coronaregels versoepeld .

17:08

In ziekenhuizen liggen in totaal nog 151 patiënten met het coronavirus. Dat is het laagste aantal in maanden. Het betekent dat elk ziekenhuis gemiddeld minder dan twee patiënten nog behandelt, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Afgelopen zondag telden de ziekenhuizen nog meer dan 200 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Twee weken geleden waren het er meer dan 300.

16:26

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is in de afgelopen week ongeveer gehalveerd. Vorige week donderdag behandelden intensivisten 49 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Op woensdag waren het er 28 en donderdag is het verder gedaald naar 25, het laagste aantal in maanden.

Op de intensive cares liggen ook 586 mensen met overige aandoeningen, zoals kanker of ernstige hartklachten. In totaal behandelen de ic's nu 611 mensen. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden nu ongeveer 900 mensen op een ntensivecareafdeling liggen.

14.54

Hiphopfestival WOO HAH! in Tilburg kan dit jaar natuurlijk niet doorgaan - althans, niet in traditionele zin. Als alternatief biedt de organisatie een drie dagen lange livestream aan met verscheidene optredens. De shows van de artiesten, die optreden in 013 en Red Bull Music Studios in Amsterdam, worden op 10, 11 en 12 juli live uitgezonden op het internet. De ticketverkoop start 6 juli.

13.43

De coronamaatregele, waaronder het bezoekverbod, hebben grote gevolgen op de gezondheid en welzijn van bewoners in verzorging- en verpleeghuizen. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut en een consortium van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Amsterdam.

11.07

De wagenbouwers van de Brabantsedag hebben woensdag hun duizenden LEGO-stukjes meegekregen. Door de coronacrisis gaat het evenement niet door en is er een alternatief bedacht. De groepen moeten een oude wagen nabouwen met legosteentjes. Tientallen pakketten stonden in Dorpshuis 't Perron op de bouwers te wachten.

09.23

HEMA heeft zijn omzet in het eerste kwartaal met een kwart zien dalen door de coronacrisis. De netto-omzet daalde ten opzichte van het voorgaande jaar met 24,7 procent tot 224,8 miljoen euro. Deze daling werd mede veroorzaakt door de tijdelijke sluiting van alle HEMA-winkels buiten Nederland als gevolg van de coronamaatregelen.

7.15

Een deel van de bedrijven in Nederland maakt zich zorgen over klanten die hun betalingen uitstellen. Een op de vier Nederlandse organisaties ziet het risico op late betalingen groter worden in de komende twaalf maanden vanwege de coronacrisis. Dat meldt incassobureau Intrum op basis van eigen Europees onderzoek.

Uitgestelde betalingstermijnen zijn in ons land vooral voor kleine ondernemingen een probleem. Tijdige betalingen kunnen voor deze groep het verschil maken tussen overleven of failliet gaan, aldus Intrum. Ongeveer een derde van die ondernemingen heeft een langere betalingstermijn moeten accepteren dan comfortabel is.

6.55

Door de coronacrisis is de verkoop van bloemen via internet sterk gestegen. Op een aantal dagen in de afgelopen periode waren de onlineverkopen zelfs hoger dan op Valentijnsdag of Moederdag vorig jaar, meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek naar de sierteeltsector. In maart steeg de onlinebloemenverkoop met 160 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, in april met 270 procent en in mei was de stijging 130 procent.

6.53

Niet alleen Nederlanders zoeken de vakantie komende zomer dichter bij huis. Onze buurlanden doen dat ook. De populariteit van Nederland als vakantieland is de afgelopen twee weken toegenomen, vooral bij buurlanden en het Verenigd Koninkrijk. Ook zijn Duitsers, Belgen en Britten vaker van plan vakantie in eigen land te vieren. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), dat de invloed van de coronacrisis meet op het reisgedrag van toeristen. Per land zijn duizend mensen ondervraagd.

6.20

Zo'n dertig bestuurders van gemeenten uit het hele land verzamelen zich donderdag tegen het middaguur bij de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor hun kwetsbare financiële positie. Ze doen dat voorafgaand aan Kameroverleg met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Gemeenten zeggen dat hun financiële problemen mede door de coronacrisis sinds jaren niet zo zorgelijk zijn geweest. Ze vrezen dat inwoners en bedrijven hiervan de dupe worden in de vorm van minder voorzieningen, slecht onderhouden buitenruimte en hogere onroerendezaakbelasting (ozb).

3.30

De rekening voor de coronabestrijding loopt nu al in de miljarden. Nederland gaf de afgelopen maanden bijna 1,5 miljard euro uit aan mondkapjes en andere hulpmiddelen. Voor coronavaccins is 700 miljoen euro vrijgemaakt, voor tests 300 miljoen, meldt het AD.

Vanaf halverwege maart heeft het kabinet alles op alles gezet om onze zorg te voorzien van voldoende beschermende middelen en beademingsapparatuur. Ook is Nederland sinds enkele weken actief op jacht naar vaccins. Voor het eerst geeft het kabinet nu inzicht in de kosten onder aan de streep. Die lopen op tot enkele miljarden.

23.01

Er mag in ons land weer publiek bij voetbalwedstrijden worden toegelaten. Maar dat het oppassen blijft, werd gisteravond bewezen in Denemarken. Daar ging dat woensdagavond niet helemaal goed bij de Bekerfinale die werd gespeeld. De wedstrijd moest worden stilgelegd omdat de arbitrage vond dat het publiek te dicht op elkaar zat. Ook na waarschuwingen ging het niet beter. Dus verdwenen de spelers in de catacomben. De politie zette een aantal hardleerse toeschouwers het stadion uit en verrichtte een aantal arrestaties. Na ruim een kwartier kon de wedstrijd worden hervat.