Opnieuw een gewapende overval op een lachgasverkoper, dit keer in Breda

Een lachgasverkoper is woensdagnacht overvallen op de Ruiterboslaan in Breda. Hij werd beroofd van zijn lachgas, bedreigd met een vuurwapen en mishandeld.

Vervolgens is het slachtoffer door meerdere personen geschopt en geslagen. Hoeveel personen daar precies bij waren, is niet duidelijk.

Geertruidenberg

Een dag eerder is ook een lachgasverkoper in Geertruidenberg overvallen, op bijna identieke wijze. De politie onderzoekt of die zaken met elkaar verband houden.