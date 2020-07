Tilburgse kermis gaat dit jaar door met 50 attracties in plaats van 200

De Tilburgse kermis van dit jaar is klein voor Tilburgse begrippen, maar groot vergeleken met andere steden. Er komen van 17 tot en met 26 juli op drie pleinen zeker vijftig attracties. Dat heeft de gemeente Tilburg donderdag bekend gemaakt. Normaal staat er zo'n tweehonderd attracties op de kermis.

"Andere steden kijken mee", zegt wethouder Dols van Tilburg enigszins trots. "Welke stad heeft vier pleinen kermis in deze coronatijd?" De gemeente Tilburg gaat het proberen. Als je verwacht dat je op Dé Tilburgse kermis komt, dan word je teleurgesteld. Er is geen lint van 3,5 kilometer. Op drie à vier afgesloten pleinen, mag straks een maximum aantal personen naar binnen. Er staan alleen kermisattracties die zelf ook een corona-protocol hebben.

Het gaat om het Koningsplein, De Besterd en het Stadhuisplein. Zeker is dat de nostalgische kermis op het Koningsplein komt. De invulling van de andere pleinen is nog onzeker. Het zal een mix van grote en kleine attracties zijn. Op de Heuvel komen geen attracties. Dols: "Daar zijn terrassen. Dat kan niet tegelijkertijd op één plein."

Hooggaatie

De attractie die zeker komt is het reuzenrad, of zoals ze in Tilburg zeggen de Hooggaatie. Die komt op de Spoorlaan te staan. Om het vakantiegevoel lang vast te houden blijft ie twee maanden in Tilburg staan.