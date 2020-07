Topcrimineel Jan B. blijft twee weken langer in de cel

Het voorarrest van Jan B. is donderdag met twee weken verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. B. werd afgelopen dinsdag van zijn bed gelicht op verdenking van wapenbezit.

Het terrein in Hulten waar het huis van B. op staat werd uitgekamd door de politie. Het is nog niet duidelijk wat die doorzoeking heeft opgeleverd, of waar precies naar gezocht werd.