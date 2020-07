Kartonnen huis van Gine en David uit 'Ik Vertrek' is gemaakt, maar corona zorgt weer voor problemen

Gine en David in Spanje (foto: Gine Shearlaw). vergroot

Het Spaanse droomhuis van David en Gine Shearlaw uit het tv-programma 'Ik vertrek' bleek een huis van karton. Na een flinke regenbui viel het huis letterlijk uit elkaar. Dankzij crowdfunding is het nu weer gerepareerd en veilig. Maar de coronacrisis brengt de droom van het Roosendaalse paar opnieuw in gevaar. "We blijven knokken!"

“Ik schiet soms nog vol als ik besef wat er is gebeurd”, vertelt de Roosendaalse Gine. Het stel kocht een huis met een flink stuk land in het Zuid-Spaanse Aspe. Gine heeft borstkanker gehad en wilde met een speciaal arrangement lotgenoten een fijne tijd bieden. Het klussen startte februari vorig jaar.

Het plan liep al snel uit op een ware nachtmerrie. Het huis bleek namelijk te zijn gebouwd van MDF-platen. Het dak brokkelde flink af na noodweer en het vocht trok in de muren. Ruim 2,2 miljoen mensen zagen bij 'Ik vertrek' hoe de droom van David en Gine in duigen viel.

Het dak en de muren brokkelden af (foto: Gine Shearlaw). vergroot

Inmiddels zijn dikkere, stevigere muren als een harnas om de oude muren gebouwd. Eind mei is het gehele dak vervangen. Het is nu eindelijk waterdicht. “Het is prachtig geworden! Echt een huis met smoel”, zegt Gine dolenthousiast.

Bekijk in de video hoe het huis er nu uitziet.:

Wachten op privacy instellingen...

Verloren jaar

Maar het zit de avonturiers niet mee. Na alle ellende, gooide de coronacrisis ook nog eens roet in het eten. “Vrijwel alle boekingen zijn geannuleerd. Het is een verloren jaar”, weet Gine. Toch blijft ze meer dan positief. “We zijn blij met elke boeking die we krijgen.”

We kunnen het een half jaar zonder inkomsten uithouden.

Vorige week kwamen de eerste gasten die van het nieuwe huis konden genieten. “Ze waren flabbergasted.” Ook nu staan alweer enkele boekingen in de agenda. “We kunnen het een half jaar zonder inkomsten uithouden. We blijven doorknokken.” De aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen bieden hoop.

Alle ellende is flink in de papieren gelopen. De reparaties aan het dak en de muren zorgden voor een rekening van ruim dertigduizend euro. Het verzekeringsgeld was niet voldoende om alles te renoveren. Een benefietdiner en benefietconcert vergoedden een groot deel van die kosten. "Ik ben iedereen uit de grond van mijn hart nog steeds heel dankbaar. Zonder hulp hadden we het nooit gered."

Casa de papel

Zelf kunnen ze de humor van hun leed wel inzien. Ze verkopen nog altijd t-shirts, rugzakjes en sleutelhangers met hun gezicht en de tekst 'Casa de Papel', wat Spaans is voor: het huis van papier. Dat geld wordt gebruikt voor de renovatie.

Op 8 augustus wordt Gini vijftig. Dan staat de officiële opening gepland. "We zijn heel trots op wat we neer hebben gezet. Van elk moment proberen we te genieten."

Zo ziet het huis er nu uit (foto: Gine Shearlaw). vergroot

De muren van het huis trokken krom (foto: Gine Shearlaw). vergroot

Het gehele dak moest gesloopt worden (foto: Gine Shearlaw). vergroot

Bij de poort hangt de Roosendaalse Tullepetaon (foto: Gine Shearlaw). vergroot