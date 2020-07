Politie controleert alles en iedereen tijdens grote actie in Den Bosch

Den Bosch wordt donderdag ondersteboven gekeerd door de politie, douane en andere opsporingsteams. Met ruim zeventig man wordt alles en iedereen gecontroleerd.

De controle heeft dusver geleid tot de aanhouding van vier personen. Een chauffeur is opgepakt voor rijden onder invloed. Drie andere mensen zitten vast nadat bij hen drugs in de auto werd gevonden.

Scooter kwijt

Na een inspectie aan de Siloweg is een pand gesloten vanwege illegale bewoning. Verder raakte iemand zijn scooter kwijt. Hij was eerder aangehouden en had geen rijbewijs. Een half uur later werd hij opnieuw rijdend gesignaleerd waarop zijn scooter in beslag werd genomen.