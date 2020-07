André Hazes jr. eerste grote optreden in 'coronaproof' Mainstage Den Bosch

André Hazes. (Arcieffoto: ANP) vergroot

André Hazes treedt 18 juli op in theaterzaal Mainstage in Den Bosch. Het is het eerste grote optreden in de Brabanthallen nu de coronaregels vanaf 1 juli zijn versoepeld. Dat maakte organisatiebureau Libéma donderdag bekend.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Mainstage is de eerste 'coronaproof' theaterzaal waar artiesten kunnen optreden voor een groot publiek van maximaal duizend man. De zaal heeft zulke afmetingen dat bezoekers op anderhalve meter van elkaar een concert kunnen bijwonen. Volgens de Brabanthallen en de gemeente wordt aan alle RIVM-richtlijnen voldaan.

Beperkingen

Het was aanvankelijk de bedoeling dat cabaretier Najib Amhali op 4 september als eerste in de zaal zou optreden. Omdat de uitbraak van het coronavirus is geluwd, heeft de overheid de beperkingen eerder opgeheven.