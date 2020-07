Grass Company mag Tilburgse coffeeshops gewoon open houden

foto: ANP vergroot

De coffeeshops van The Grass Company in Tilburg blijven allebei open. De gemeente mag hun vergunning niet intrekken. Dat heeft de rechtbank in Breda beslist.

De Grass Company was naar de rechter gestapt omdat de burgemeester van Tilburg de vergunning van Highlander aan de Spoorlaan en Ochtendgloren aan de Piusstraat wilde intrekken. Uit integriteitsonderzoek bleek dat beide zaken gebruikt kunnen worden voor witwassen. De coffeeshops zijn ooit opgericht door Johan van Laarhoven. Tegen hem loopt een strafrechtelijk onderzoek. Bovendien had Van Laarhoven het recht om zijn bedrijf terug te kopen en daar zag de gemeente gevaren in.

Terugkopen

Na die signalen over Van Laarhoven, had de gemeente eigenaar en directeur Marco de Jong om opheldering gevraagd. De Jong meldde dat Van Laarhoven er nu toch écht uit was gestapt. Vanuit zijn cel in Thailand heeft hij in december 2019 afstand gedaan van zijn optie om de shops terug te kopen.

In ruil hiervoor zou Johan 6,5 miljoen euro als afkoopsom krijgen. Maar daar zijn De Jong en Van Laarhoven nog niet uit. Want er wordt met adviseurs nog volop onderzocht hoe dat geregeld moet worden en via welke van de diverse bedrijfjes die beide hebben. Zo zitten de aandelen van de bedrijven in een Luxemburg bedrijf.

De boodschap dat de financiële afwikkeling nog loopt en dat er weinig over te zeggen is, schoot de gemeente in het verkeerde keelgat. De gemeente zag dat als een weigering om uitleg. Daarom besloot de gemeente de vergunningen in te trekken, waarop De Jong naar de rechter stapte.

Vonnis

Maar de rechter denkt daar anders over. Die vindt dat De Jong niks heeft geweigerd. Hij kon simpelweg niet meer vertellen toen de gemeente daar om vroeg. De rechter heeft de gemeente dan ook opgeroepen om opnieuw naar het dossier te kijken en een nieuwe beslissing te nemen.

De gemeente Tilburg laat weten, kennis genomen te hebben van de uitspraak en teleurgesteld te zijn. Ze beraden zich op vervolgstappen.

Rechtszaak

Op de achtergrond van deze sluiting speelt een rechercheonderzoek dat al jaren loopt. Grass Company is ooit opgericht door Tilburger Johan van Laarhoven die in Thailand is veroordeeld voor witwassen. Samen met zijn broer Frans en Marco de Jong zijn ze momenteel verdachten in een strafzaak die loopt bij de rechtbank in Breda. Het OM denkt onder meer dat ze gesjoemeld hebben met de boekhouding, waardoor ze de belasting konden ontduiken.

De gemeente Den Bosch wil de twee andere vestigingen van Grass Company in die stad ook sluiten.

