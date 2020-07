Boze boeren bezetten hoofdkantoor Jumbo Veghel, 60 trekkers op terrein

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision Foto: Bart Meesters/SQ Vision Foto: Bart Meesters/SQ Vision De boeren lieten zelfs een friteskraam komen. Foto: Bart Meesters/SQ Vision Foto: Bart Meesters/SQ Vision Foto: Bart Meesters/SQ Vision Foto: Bart Meesters/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/10 Boze boeren bezetten het hoofdkantoor van Jumbo.

Boze boeren zijn zaterdagavond bijeengekomen bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Er zijn ongeveer zestig trekkers aanwezig bij de spontane actie.

Malini Witlox

De boeren zijn met tractoren en aanhangers het terrein van het distributiecentrum van de supermarktketen opgereden. Daar was ook de politie snel aanwezig.

Het protest begon met ongeveer veertig trekkers maar in kleine groepjes kwamen er steeds meer demonstranten bij, onder meer uit Hilvarenbeek en Wanroij.

Onder de boeren ging ook het gerucht dat de ME onderweg was. Een woordvoerder van de politie wilde hier niet op ingaan. "We gaan ervan uit dat de boeren nu een platform hebben en daarna vanzelf weer weggaan. Maar details over politie-inzet geven we niet."

De demonstranten willen dat een omstreden veevoerplan van tafel gaat. De boeren moeten van minister Carola Schouten het vee gaan voeren met minder eiwitten. Dat zou de stikstofuitstoot terugdringen, maar is volgens de boeren erg slecht voor de gezondheid van de dieren.

Veel protesterende boeren zijn aangesloten bij de actiegroep Farmers Defence Force (FDF). Het logo van deze actiegroep staat onder meer op kleding en vlaggen.

"Het protest is echter geen initiatief van FDF", vertelt veehouder Joop Bosmans uit Hilvarenbeek. "Het gaat om een wilde actie, waar ook boeren van andere organisaties bij betrokken zijn. We staan hier omdat de overheid onhaalbare eisen aan de boeren stelt. We zitten in Den Haag wel via onze collectieven aan tafel, maar er wordt niet naar ons geluisterd. Onze plek aan de tafel daar is een zoethoudertje. Wij hebben alternatieve stikstofplannen, maar die worden niet bekeken."

De actiebereidheid onder de boeren is groot, volgens Bosmans. "Ik sluit verdere spontane acties dan ook niet uit. We hebben nu voor de Jumbo gekozen, omdat de stikstofmaatregelen ons hoe dan ook geld kosten. Dat betekent dat we ook meer moeten krijgen voor onze producten. Het geld moet ergens vandaan komen."

De sfeer is gemoedelijk, de boeren drinken koffie, praten met elkaar en af en toe wordt er getoeterd. De actievoerders hebben zelfs een speciale friteskar aan laten rukken, die rond halfelf aankwam.

"Als de boeren na hun maaltijd weer weggaan, zullen we ze begeleiden om te zorgen dat het veilig gaat", zegt de officier van dienst van de politie die ter plaatse is. "Eventueel begeleiden we ze op de snelweg."

Terrein afgegrendeld

Het personeel van Jumbo lijkt het terrein niet te kunnen verlaten. Rond kwart voor twaalf maakten de meeste boeren aanstalten om weg te gaan.

Bij de supermarktketen was niemand bereikbaar voor een reactie.

Vrijdag voerden boze boeren ook al actie. Ze blokkeerden toen de snelweg bij Liempde.