Boze boeren bezetten hoofdkantoor Jumbo Veghel, vijftig trekkers op terrein

Boze boeren zijn zaterdagavond bijeengekomen bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Er zijn ongeveer vijftig trekkers ingezet bij de spontane actie.

Onder de boeren gaan geruchten dat ook de ME onderweg is. Een woordvoerder van de politie wil hier niet op ingaan. "We gaan er vanuit dat de boeren nu een platform hebben en daarna vanzelf weer weggaan. Maar details over politie-inzet geven we niet."