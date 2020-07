Coronavirus bij nertsenbedrijf in Gemert, bedrijf heeft 7000 moederdieren

In Gemert is zaterdag bij een nertsenbedrijf een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 7000 moederdieren. Het bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu negentien nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard en is er één verdenking. Het gaat om zeventien Brabantse bedrijven, onder meer in Landhorst en Gemert-Bakel.