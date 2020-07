Opnieuw coronabesmetting bij nertsenhouderij in Landhorst

Op een nertsenbedrijf in Landhorst is een coronabesmetting geconstateerd. Het gaat om een bedrijf met 4300 dieren. Het wordt zo snel mogelijk geruimd. Dat laten de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Carola Schouten van Landbouw weten.

De besmetting is aan het licht gekomen door de meldplicht die geldt als nertsenhouders merken dat hun dieren symptomen vertonen die kunnen wijzen op het coronavirus. In totaal zijn nu bij zestien nertsenhouderijen in Brabant besmettingen vastgesteld. Ook bij twee bedrijven in Limburg werd het virus al geconstateerd.