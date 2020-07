Coronanieuws: ETZ-app met info over coronavirus wordt veel gedownload

Met de laagdrempelige corona-app kan de druk op de zorg voorspeld worden (foto: ETZ Film & Fotografie). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis.

Sandra Kagie & Peter de Bekker Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

Het weer toelaten van veel mensen bij binnenbijeenkomsten, zónder expliciete aandacht voor ventilatie, is volgens deskundigen een groot risico.

Wim van der Poel van de Wageningen University & Research houdt er rekening mee dat mogelijk nog meer nertsenbedrijven besmet raken met het coronavirus.

De 'coronazorgpad-app' van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is in korte tijd meer dan tienduizend keer gedownload.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

12.14

Een op de drie jongeren in de GGD regio Hart voor Brabant is eenzaam. Deze jongeren missen een relatie met een goede vriend(in), of goede contacten met bijvoorbeeld klasgenoten, teamgenoten of collega’s. Een op de vijf jongeren voelt zich psychisch ongezond en dat is meer dan 4 jaar geleden. Bovenop deze al bestaande problematiek, komen de mogelijke gevolgen van de corona-crisis. We kunnen aannemen dat de crisis en de daarbij behorende maatregelen voor jongeren behoorlijk ingrijpend zijn geweest. De GGD Hart voor Brabant adviseert gemeenten dan ook om de komende tijd stevig in te blijven zetten op (signalering van) psychische problematiek bij adolescenten.

12.05

Goede doelen krijgen minder geld binnen door toedoen van het coronavirus. In de eerste vier maanden van dit jaar liepen de organisaties 32 miljoen euro mis. In mei, juni, juli en augustus zullen ze nog eens 38 miljoen euro niet ontvangen. Dat concluderen het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de Radboud Universiteit na een gezamenlijk onderzoek onder 401 van de 614 erkende goede doelen.

Kleine goede doelen worden naar verhouding het hardst geraakt. Zij verloren in de eerste vier maanden al 15 procent van hun inkomsten en in deze maand zal daar waarschijnlijk nog eens 15 procent bijkomen.

11.40

Ondernemers die gebruikmaken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) komen mogelijk in de knel op de huizenmarkt. Dat meldt Van Bruggen Adviesgroep. Volgens de hypotheekadviseur kan de NOW-regeling worden meegewogen bij het bepalen of een ondernemer een hypotheek kan afsluiten.

10.51

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) laat ook de komende Open Huizen Dag niet doorgaan. Deze was gepland op 3 oktober, maar de NVM vindt de situatie rond het coronavirus nog te onzeker om het evenement te laten plaatsvinden. In maart werd de dag ook al geannuleerd vanwege de corona-uitbraak.

10.25

Wim van der Poel van de Wageningen University & Research kan niet uitsluiten dat nog meer nertsenbedrijven besmet raken met het coronavirus. Zaterdag en maandag werd op twee nertsenhouderijen in Gemert het virus vastgesteld. “We hadden gehoopt dat het klaar zou zijn, maar helaas”, zegt de hoogleraar daarover.

10.19

De actiegroep Viruswaanzin heeft maandag bij de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag gepleit voor een andere rechter in het kort geding tegen de Nederlandse staat. Viruswaanzin eist in het kort geding dat de overheid stopt met de coronamaatregelen, waaronder de regel dat mensen anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Viruswaanzin wraakte de rechter, omdat ze ' vooringenomen zou zijn'. De wrakingskamer doet dinsdagmiddag uitspraak.

09.57

De 'coronazorgpad-app' van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk is in korte tijd meer dan tienduizend keer gedownload. Met de gegevens kan goed gevolgd worden hoe het coronavirus zich ontwikkelt en wat de druk is op de zorg in een bepaalde regio. Met deze app kunnen patiënten een sneltest doen en hun gezondheid monitoren. Ook biedt de app algemene informatie over het virus en hoe het ETZ omgaat met corona.

09.02

Voor het eerst gebruikten Nederlanders meer dan 200 miljard MB aan mobiele data in een kwartaal. Dat gebeurde in het eerste kwartaal van dit jaar, waarin het dataverbruik steeg met 34,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het is niet duidelijk welk deel van de stijging te maken heeft met het extra thuisblijven en thuiswerken door de coronacrisis, meldt de Autoriteit Consument & Markt.

Wachten op privacy instellingen...

09.01

Het aantal hypotheekaanvragen is in het tweede kwartaal van dit jaar flink gestegen ondanks de coronacrisis, meldt Hypotheken Data Netwerk. Het aantal aanvragen lag veertig procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2019. Volgens De Hypotheker kozen veel huizenbezitters ervoor hun hypotheek over te sluiten nu de hypotheekrente nog laag is. Verder speelt de onzekerheid over de economische gevolgen van de coronacrisis een rol.

08.39

De Volksbank rekent dit jaar op een aanzienlijk lagere winst als gevolg van de coronacrisis. Het financiële concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank verwacht dat rente-inkomsten lager zullen zijn, terwijl de operationele kosten wat hoger zullen uitvallen. Verder beloven de macro-economische vooruitzichten niet veel goeds.

Wachten op privacy instellingen...

07.48

Circa 14.000 leerlingen uit groep 8 lopen dit jaar mogelijk een hoger schooladvies mis door het schrappen van de eindtoets wegens de coronacrisis. Dat meldt het Centraal Planbureau . Leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen zijn daarvan vaker de dupe, schrijft het planbureau in een rapport.

Wachten op privacy instellingen...

07.40

Bij een tweede nertsenhouderij in Gemert is besmetting met het coronavirus bevestigd. Al eerder sprak het Ministerie van Landbouw over een verdenking van een besmetting. Van een bedrijf in de buurt was al vastgesteld dat er corona aanwezig was. De nertsen op beide bedrijven worden maandag geruimd.

07.15

Ondernemers kunnen maandag vanaf negen uur 's ochtends NOW 2.0 aanvragen, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus veel omzet hebben verloren, kunnen daarbij compensatie krijgen tot negentig procent van de loonkosten.

De regeling werd eerder al in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werknemers de lonen van het personeel kunnen doorbetalen. Groot verschil met de eerdere NOW-regeling is dat er nu geen boete meer staat op het ontslaan van medewerkers.

Wachten op privacy instellingen...

07.04

In de eerste zes maanden van het jaar hebben we met zijn allen meer melding gemaakt van overlast door ongedierte. Tot en met juni ontving het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) 1903 plaagdiermeldingen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat 1235 meldingen, zo meldt de NOS.

Wachten op privacy instellingen...

Het kenniscentrum vermoedt dat de toename van het aantal ongediertemeldingen met name door de coronacrisis komt. "Mensen zijn meer thuis geweest vanwege corona en deden vaker een melding", zegt directeur Bastiaan Meerburg. "Daarnaast lieten dieren veranderende gedragspatronen zien wegens de lockdown-situatie. In mei signaleerde het KAD al dat er meer meldingen werden gedaan.

06.00

Pakkenmaker SuitSupply leent vanwege de coronacrisis veertig miljoen euro met garanties van de Nederlandse overheid. Dat bevestigt het bedrijf na vragen van het FD. Het bedrijf krijgt ook vers kapitaal van zijn aandeelhouders. De coronapandemie heeft er ingehakt bij SuitSupply. In vrijwel alle landen moesten winkels maandenlang verplicht dicht.

03.23

Het weer toelaten van grote aantallen mensen bij binnenbijeenkomsten zónder expliciete aandacht voor ventilatie, is een groot risico voor de volksgezondheid. Daarvoor waarschuwen deskundigen. Ze snappen niet dat de overheid niet het zekere voor het onzekere neemt wat betreft het coronavirus.

Ook stellen ze dat de controle op de geldende voorschriften ernstig tekortschiet, schrijft het AD.

Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen vergroot

01.35

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het coronavirus tot eind februari onderschat. Dat stelt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) en lid van het Outbreak Management Team (OMT) in NRC. "Niet alleen ons, het heeft heel Europa overvallen", zegt Timen.