Nóg meer besmette nertsenbedrijven volgens onderzoeker zeker mogelijk

Wim van der Poel van de Wageningen University & Research kan niet uitsluiten dat nog meer nertsenbedrijven besmet raken met het coronavirus. Zaterdag en maandag werd op twee nertsenhouderijen in Gemert het virus vastgesteld. “We hadden gehoopt dat het klaar zou zijn, maar helaas”, zegt de hoogleraar daarover.

In totaal zijn nu op twintig nertsenbedrijven in Nederland besmettingen vastgesteld, waarvan achttien in Brabant. Op de vraag of de nieuwe besmettingen komen doordat nertsenbedrijven zich niet goed genoeg aan de regels houden, antwoordt Van der Poel dat dat één van de oorzaken zou kunnen zijn. Maar met zekerheid kan hij dit niet zeggen.