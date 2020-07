Coronanieuws: 'Experts vragen om meer aandacht voor ventilatie'

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis.

07.15 Ondernemers kunnen maandag vanaf 09.00 uur NOW 2.0 aanvragen , de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus veel omzet hebben verloren, kunnen daarbij compensatie krijgen tot 90 procent van de loonkosten.

De regeling werd eerder al in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werknemers de lonen van het personeel kunnen doorbetalen. Groot verschil met de eerdere NOW-regeling is dat er nu geen boete meer staat op het ontslaan van medewerkers.

07.04 In de eerste zes maanden van het jaar hebben we met zijn allen meer melding gemaakt van overlast door ongedierte. Tot en met juni ontving het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) 1903 plaagdiermeldingen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat 1235 meldingen, zo meldt de NOS .

Het kenniscentrum vermoedt dat de toename van het aantal plaagdiermeldingen met name door de coronacrisis komt. "Mensen zijn meer thuis geweest vanwege corona en deden vaker een melding", zegt directeur Bastiaan Meerburg. "Daarnaast lieten dieren veranderende gedragspatronen zien wegens de lockdown-situatie. In mei signaleerde het KAD al dat er meer meldingen werden gedaan.

06.00 Pakkenmaker SuitSupply leent vanwege de coronacrisis 40 miljoen euro met garanties van de Nederlandse overheid. Dat bevestigt het bedrijf na vragen van het FD . Het bedrijf krijgt ook vers kapitaal van zijn aandeelhouders. De coronapandemie heeft er in gehakt bij SuitSupply. In vrijwel alle landen moesten winkels maandenlang verplicht dicht.

Is de rechter in het kort geding dat actiegroep Viruswaanzin heeft aangespannen vooringenomen geweest? Over die vraag buigt de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag zich maandag. De uitspraak volgt pas later. Viruswaanzin eiste in het kort geding tegen de staat dat de overheid stopt met de coronamaatregelen, waaronder de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.