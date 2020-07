Volle schappen bij supermarkten Jumbo ondanks demonstratie boeren

Boze boeren bezetten zaterdagavond het distributiecentrum van Jumbo in Veghel. Vrachtwagens konden het terrein niet op of af. Toch zijn de winkels van de supermarktketen goed gevuld, laat het bedrijf weten.

Er waren zaterdagavond ongeveer zestig tractoren aanwezig bij de spontane actie. De demonstratie werd rond halftwaalf beëindigd. De politie begeleidde de boeren zoveel mogelijk bij hun terugreis. Een dag later werd opnieuw gedemonstreerd, toen was Eindhoven Airport het doelwit.

In gesprek blijven

Jumbo laat weten te begrijpen dat de situatie voor de boeren niet makkelijk is. De supermarkt pleit ervoor dat alle partijen in de voedselketen in gesprek blijven en was blij dat de acties van korte duur waren.