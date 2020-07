Boer (17) die met tractor inreed op marechaussee bij Airport opgepakt voor poging tot doodslag

De Koninklijke Marechaussee heeft maandagmiddag twee mannen aangehouden op verdenking van onder meer bedreiging en poging tot doodslag bij een demonstratie van boeren zondag bij Eindhoven Airport. Dat heeft een woordvoerder bekendgemaakt.

"De demonstratie is uiterst gemoedelijk verlopen, waarbij goed contact is geweest tussen de demonstranten en de marechaussees. De marechaussee betreurt het dat er toch twee mensen zijn geweest die zich hebben misdragen buiten de demonstratie om", zegt de woordvoerder.

Een 22-jarige man uit Berkel Enschot is maandagmiddag opgepakt op verdenking van bedreiging en gevaarlijk rijgedrag. Hij weigerde een dienstvoertuig van de marechaussee op een weg nabij de luchthaven ruimte te geven bij het invoegen, waardoor de marechaussees de berm in moesten rijden.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om beide verdachten aan te houden. Dat gebeurde in hun woonplaats. Beide mannen zitten vast voor verder onderzoek.

'Opgeklopt verhaal'

Joop Bosmans uit Hilvarenbeek was zondagavond een van de demonstrerende boeren op Eindhoven Airport. Hij is verbaasd over de aanhouding van de twee mannen. "Wanneer het om zo'n zware beschuldiging gaat, vind ik het vreemd dat ze het een dag lang laten liggen. Als het allemaal al waar is. Wij zijn bang dat het een opgeklopt verhaal is om de rest van de actievoerende boeren af te schrikken."