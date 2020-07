Actie boeren leidt urenlang tot files voor verkeer op snelweg A2 in de richting van Den Bosch

Boeren brengen het verkeer tot stilstand op de A2 (foto: Omroep Gelderland). Het verkeer op de A2 staat stil of rijdt stapvoets (foto: Omroep Gelderland). De trekkers staan netjes opgesteld langs de A59 (foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties). Gratis frites, wie wil dat niet (foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties)? Volgende Vorige vergroot 1/4 Boeren brengen het verkeer tot stilstand op de A2 (foto: Omroep Gelderland).

Het verkeer op de A2 van Utrecht in de richting van Den Bosch heeft al een paar uur last van enkele tientallen boeren. Ze waren bij knooppunt Deil de snelweg opgereden en veroorzaakten zo een enorme file. Met de actie protesteren ze tegen het voorgenomen plan van minister Carola Schouten van Landbouw om minder eiwit in veevoer op te laten nemen.

Met deze aanpak zou de stikstofuitstoot worden teruggedrongen, maar de boeren zien hier helemaal niets in.

Dagelijkse acties

Rond kwart over zes stond het verkeer tussen Beesd en Zaltbommel muurvast. Er stond een file van elf kilometer en de vertraging was toen meer dan een uur. Hoewel de grootste verkeersellende aan het afnemen is, blijft de ANWB het verkeer adviseren een andere weg naar het zuiden te kiezen.

Boeren demonstreren sinds vorige week donderdag dagelijks tegen de door Schouten voorgestelde maatregel. Bij één van die acties, zondag bij Eindhoven Airport, werden twee mensen aangehouden.

Volgens Omroep Gelderland worden bij de actie van maandagmiddag zeker dertig trekkers ingezet. De boeren spreken van een publieksvriendelijke actie, al leidde die dus wel tot een lange file. Sommige weggebruikers probeerden de trekkers via de vluchtstrook te omzeilen, zo meldde de regionale zender. Rond kwart over zeven stond er ook een lange file (van zes kilometer) in de richting van Waardenburg.

Ook in Brabant waren maandag acties. Op de snelweg A59 bij Terheijden verzamelden zich vele trekkers. Waar mogelijk deelden boeren frites uit, onder het motto 'No farmers no frites' (zonder boeren geen patat). En rond kwart voor acht maandagavond kwamen ongeveer zestien trekkers bij elkaar op het Doornboomplein in de dorpskern van Middelbeers. Ook zondagavond verzamelden zich hier agrariërs.

