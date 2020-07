Boeren blokkeerden transportbedrijf in Veghel en stonden ook aan de poort bij Amercentrale

Jong en oud was naar Veghel gekomen om het standpunt van de boeren uit te dragen (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). Bij Terheijden werd gratis frites uitgedeeld (foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties). Een van de trekkers die zich bij de Amercentrale hebben opgesteld (foto: Erik van Oosterhout). Agenten en boeren maken een praatje in Middelbeers (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). De trekkers bij de Amercentrale (Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/5 Jong en oud was naar Veghel gekomen om het standpunt van de boeren uit te dragen (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).

Zeker tachtig landbouwvoertuigen hebben maandag tot laat in de avond enkele uren alle in- en uitgangen van Kuehne + Nagel, een groot transportbedrijf aan de Kennedylaan in Veghel, geblokkeerd. Het aantal leek op een bepaald moment met de minuut toe te nemen. De bestuurders van de tractors kregen steun van veel sympathisanten. Het ging om één van de diverse acties deze avond van boeren in onze provincie.

Een van de groepen heeft enige tijd aan de poort van de Amercentrale in Geertruidenberg gestaan. Nadat er een eind was gekomen aan de roep om aandacht, begaf de meute zich richting de Moerdijkbrug.

Dagelijkse acties

De agrariërs kunnen het niet verkroppen dat minister Carola Schouten van Landbouw hen een maatregel wil opleggen die tot vermindering van de uitstoot van stikstof moet leiden. Haar omstreden voornemen, om minder eiwit toe te staan in het veevoer, leidt sinds vorige week donderdag tot dagelijkse acties in heel het land.

In Gelderland, op de snelweg A2 in de richting van Den Bosch, stond maandag tijdens de avondspits uren een file met een maximale lengte van elf kilometer. Deze was veroorzaakt nadat boeren bij verkeersknooppunt Deil de snelweg waren opgereden. Na enige tijd begon ook het verkeer in de richting van Utrecht vast te lopen. Tegen half negen maandagavond was de actie voorbij en kon het verkeer 'gewoon' doorrijden.

Gratis frites

Ondertussen deelden demonstrerende agrariërs gratis frites uit bij Terheijden, langs de snelweg A59. Aan het begin van de avond verzamelde zich een groep boeren, met trekkers, op het Doornboomplein in Middelbeers, net als zondagavond overigens. Het is niet bekend wat zij in gedachten hadden.

Tegen negen uur werden op de Ringdijk in Best naar schatting vijftien trekkers in de gaten gehouden door de politie. Vrijwel tegelijkertijd ontstonden er verkeersproblemen op de snelweg A50 ter hoogte van Uden en Veghel. Waarschijnlijk ging het in beide gevallen om boeren die massaal gehoor hadden gegeven aan een oproep om personeel van Kuehne + Nagel te verrassen.

Volgens onze verslaggever vertrokken de actievoerders net zo snel als ze gekomen waren en leidde hun gedrag nauwelijks tot enige irritatie. Bij Mars Nederland in Veghel lieten boeren zich overigens eveneens gelden.

Aanhoudingen na actie Eindhoven Airport

Voor zover bekend is het maandag nergens uit de hand gelopen en heeft de politie evenmin hoeven in te grijpen. De Koninklijke Marechaussee heeft maandag wel twee mensen aangehouden die zondag betrokken waren bij een demonstratie op het grondgebied van Eindhoven Airport. Eén van de arrestanten, een jongen van zeventien uit Udenhout, reed met zijn trekker in op een aantal marechaussees. Die stonden op een rijbaan buiten het luchthaventerrein het verkeer te regelen. Een marechaussee kon niet op tijd wegspringen, waardoor zijn holster beschadigd raakte.

Ook in Leiden en Apeldoorn lieten boeren maandag van zich horen. Zij waren van plan om, in navolging van hun Brabantse collega's, aangifte te doen tegen Schouten. De actievoerders beschuldigen haar van dierenmishandeling. Verder leeft in de agrarische wereld de opvatting dat de bewindsvrouw met twee maten meet.

Boeren voelen zich gediscrimineerd

Zo heeft de Amercentrale volgens de boeren vorig jaar een uitbreidingsvergunning gekregen die gelijk staat aan 250 complete melkveehouderijen. "En wij moeten dan onze koeien minder eiwit gaan voeren voor een beetje stikstof", zo stelt Erik van Oosterhout uit Made, één van de animators van de vele demonstraties. Volgens hem gaan hij en zijn kompanen deze maandagavond aandacht vragen voor deze ogenschijnlijke ongelijkheid.

Eind vorig jaar was de Amercentrale ook al eens doelwit van de acties, die doorgaans vreedzaam zijn verlopen. Wel leidden achter en/of naast elkaar rijdende trekkers tot veel verkeersoverlast.