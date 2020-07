Farmers Defence Force geeft 'te rooskleurig beeld' van veehouderij, Wakker Dier blij met uitspraak

Niet alle varkens hebben het zo goed, vindt de Reclame Code Commissie (foto: Ben Saanen). vergroot

Een reclamespot van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) is volgens de Reclame Code Commissie (RCC) ‘misleidend en oneerlijk’. In het filmpje, dat de laatste tijd onder meer te zien was bij de Nederlandse Publieke Omroep, vragen de makers om respect en een eerlijke prijs voor hun producten.

Een stem die je in het spotje hoort, prijst de Nederlandse boeren: "Ze produceren ons voedsel, puur natuur, vers van het land, met alleen het beste voor plant en dier." De RCC vindt dat de boerenactiegroep van Mark van den Oever uit Sint Hubert ‘een te rooskleurig en daardoor onjuist beeld’ schetst van de veehouderij. De commissie ‘beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.’

Het FDF-spotje is overigens nu niet meer op televisie. Het was twee weken te zien tussen zes en negen uur ‘s avonds. FDF is niet van plan meer zendtijd in te kopen.

'Hoezo puur natuur?'

De zaak was aangespannen door Wakker Dier. Vooral de term ‘puur natuur’ was de dierenrechtenorganisatie in het verkeerde keelgat geschoten. Wakker Dier wijst op allerlei zaken in de Nederlandse veehouderij waarvoor volgens haar de term ‘puur natuur’ niet opgaat. De actieclub doelt op het fokken van 350 miljoen 'plofkippen' per jaar, het afbranden van de krulstaartjes van biggen, het doorfokken van dikbilkoeien, het wijdverbreid antibioticagebruik en ruimtegebrek in stallen.

Farmers Defence Force, dat zowel dit als vorig jaar allerlei acties voert om het voor boeren op te nemen, heeft zich niet verweerd tegen de klacht. "We zijn met weinig mensen, een niet-bindende uitspraak van de RCC behoort niet tot onze prioriteiten", zegt secretaris Sieta van Keimpema. "Maar met alle respect: de RCC heeft niet het kennisniveau om hier goed onderzoek naar te doen."

'Eén van de duurzaamste'

Op de kritiek over de term ‘puur natuur’ antwoordt Keimpema dat ‘in Nederland geen echte natuur bestaat.’ Ze wijst verder op een lijst van wetenschappelijk tijdschrift Nature, dat eind vorig jaar het Nederlandse voedselsysteem beoordeelde als één van de duurzaamste ter wereld. Dierenwelzijn was hierin overigens geen criterium. FDF kan nog in beroep gaan.

Wakker Dier is blij met het oordeel. De organisatie begon de zaak vooral om biologische boeren te steunen. "Zij doen namelijk wél meer voor het welzijn van dieren en het behoud van natuur.”