Ruzie oorzaak van schietpartij in Roosendaal

Hulpdiensten op de parkeerplaats (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

Een ruzie is waarschijnlijk de oorzaak van de schietpartij maandagavond op de Nispenseweg in Roosendaal. De verdachte is nog niet gevonden. Het gaat om een bekende van het slachtoffer, meldt de politie.

Janneke Bosch Geschreven door

Rond halfelf maandagavond kwam de melding binnen van de schietpartij op de Nispenseweg. Op de parkeerplaats daar vonden agenten een gewonde man. Omstanders verleenden eerste hulp.

De 23-jarige man uit Roosendaal vertelde dat hij net was beschoten. Hij was gewond geraakt aan zijn benen. De man moest naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Waarschijnlijk hadden ze ruzie. De politie is een onderzoek gestart. Op de parkeerplaats is een sporenonderzoek gedaan door forensische rechercheurs en er zijn getuigen gehoord.

LEES OOK: Gewonde bij schietpartij aan de Nispenseweg in Roosendaal