Man probeert op graafmachine uit handen van de politie te blijven

Het moet een bijzonder gezicht geweest zijn: een man uit Den Bosch probeerde dinsdagochtend vroeg uit handen te blijven van de politie door er op een graafmachine vandoor te gaan.

Een getuige had de politie gebeld toen hij de Bosschenaar zag slijpen bij een bestelbusje in de wijk Kralingen in Rotterdam. Ondertussen ging de man er op een graafmachine vandoor. Dat schrijft de politie op Facebook.