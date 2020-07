Mark van den Oever doet aangifte tegen activisten die stiekem op zijn bedrijf filmden

Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force, gaat aangifte doen tegen Onderzoeksgroep Ongehoord. Deze dierenbeschermingsorganisatie zegt dat het onverantwoord slecht is gesteld met de gezondheid van een deel van de varkens van de boer in Sint Hubert.

Ongehoord baseert zich op filmopnamen, die vrijwilligers van deze organisatie er in het geheim hebben gemaakt . Van den Oever is het niet eens met de conclusies. De boerenactieleider vindt het ook kwalijk dat er mensen zonder toestemming binnengeslopen zijn en er gefilmd hebben. Verder noemt hij de video 'het betere knip- en plakwerk'.

Volgens onder meer Farmers Defence Force (FDF) brengt minister Carola Schouten van Landbouw met al haar stikstofplannen de gezondheid van vee in gevaar. De situatie in het bedrijf van Mark van den Oever valt daar volgens Ongehoord niet mee te rijmen.

Van den Oever is het totaal oneens met de conclusies van Ongehoord. Volgens hem voorziet de huisvesting wel in speelgoed, heeft zijn vee geen ontstoken ogen en is de ammoniakconcentratie zelfs zo laag dat deskundigen zich afvragen hoe hij dit voor elkaar krijgt. De varkensboer meent dat Ongehoord erop uit is om hem in een kwaad daglicht te stellen.