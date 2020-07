Tilburgse agent wil vervolging afdwingen van man die hem belaagde en bedreigde

De agent die begin juli in het centrum van Tilburg door een man werd belaagd en bedreigd, wil alsnog vervolging afdwingen. Het Openbaar Ministerie (OM) zag daar eerder nog van af, tot grote woede van de politievakbonden NPB en ACP. "Als politieagent bedreigd en belaagd worden zonder als verdachte daarvoor strafrechtelijk vervolgd te worden, is onverteerbaar."

Sébas Diekstra, de advocaat van de agent, is een zogeheten artikel 12-procedure begonnen. Die procedure houdt in dat het gerechtshof in Den Bosch naar de zaak gaat kijken en alsnog kan besluiten dat het OM moet overgaan tot vervolging. De SP heeft inmiddels vragen gesteld over de kwestie aan de minister van Justitie en Veiligheid.