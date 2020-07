Boze boeren blokkeren distributiecentrum Albert Heijn in Tilburg

Foto: Jack Brekelmans, SQ Vision vergroot

Boze boeren hebben dinsdag voor de vijfde avond op rij actie gevoerd. Dit keer verzamelden een kleine 20 boeren zich bij het distributiecentrum van Albert Heijn aan de Pegasusweg in Tilburg.

Vrachtwagens die hun goederen wilden afleveren bij het distributiecentrum konden het terrein niet op of af, doordat de boeren hun tractoren voor de in- en uitgang hadden geparkeerd. Volgens getuigen stonden er veel vrachtwagens vast, maar was de sfeer verder gemoedelijk. Hoe lang de actie in totaal duurde, is niet bekend.

In hun strijd tegen de strenge stikstofregels laten de boeren al sinds vrijdag hun stem horen. De afgelopen dagen werden onder meer de snelweg A2 bij Liempde, het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, Eindhoven Airport, transportbedrijf Kuehne + Nagel in Veghel en de Amercentrale in Geertruidenberg geblokkeerd.

vergroot

De politie kondigde eerder op dinsdag aan dat protesterende boeren die met hun tractoren de snelweg op gaan, voortaan meteen een proces-verbaal krijgen.

LEES OOK: Politie tolereert geen tractoren meer op de snelweg, boeren worden meteen bekeurd

Ook in andere delen van Nederland waren dinsdagavond boze boeren op de been, onder meer in Raalte en Geldermalsen. Ook daar ging het om distributiecentra van Albert Heijn.

vergroot