Politie tolereert geen tractoren meer op de snelweg, boeren worden meteen bekeurd

Protesterende boeren die met hun tractoren de snelweg op gaan, krijgen voortaan meteen een proces-verbaal. Dat melden de Veiligheidsregio en de politie na de demonstraties van de afgelopen dagen. Bovendien moeten ze de snelweg onmiddellijk verlaten.

“De afgelopen dagen werden wij in onze eenheid geconfronteerd met kleine en grotere groepen demonstrerende boeren. Daarbij was veelal sprake van kortdurende demonstraties bij bedrijven en instellingen. "

"In een paar gevallen zorgden de demonstrerende boeren met hun landbouwvoertuigen voor grote overlast en een enkele keer zelfs voor een ronduit gevaarlijke situatie op onze snelwegen. Hoewel we als politie het recht om te demonstreren een groot goed vinden, kunnen we deze laatste gevallen niet tolereren”, meldt de politie aan Omroep Brabant.

"Vooropgesteld hopen wij dat het zover niet hoeft te komen en dat er geen landbouwvoertuigen onze snelwegen op gaan. We gaan er van uit dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en we samen ernstige overlast en gevaarlijke situaties willen voorkomen. Daarover zijn we, voor zover mogelijk, ook met betrokken partijen in gesprek", meldt de politie.

"De politie grijpt echter in als de openbare orde en veiligheid moeten worden gehandhaafd. De demonstraties mogen niet ten koste gaan van de veiligheid van anderen en van de actievoerders zelf. We bereiden ons voor op verschillende scenario’s en we schalen zoveel op als nodig."

