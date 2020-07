Groot gezondheidsonderzoek naar luchtwegklachten rond industrieterrein Moerdijk

Nivel onderzoekt of de industrie in Moerdijk een rol speelt in de gezondheid van de inwoners. (Foto: ANP/Bram van de Biezen) vergroot

In de gemeente Moerdijk hebben relatief veel mensen last van bronchitis, astma, benauwdheid en hoesten. De gemeente laat onderzoeken of dit te maken heeft met industrieterrein Moerdijk. Het grote gezondheidsonderzoek onder de inwoners wordt volgende week gehouden en wordt uitgevoerd door het Utrechtse onderzoeksinstituut Nivel.

Robert te Veele & Erik Peeters Geschreven door

Ongeveer 7000 inwoners krijgen volgende week een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen over hun gezondheid. De enquête is onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de gezondheidstoestand van de bewoners van Moerdijk.

Inwoners vinden het belangrijk dat er een nieuw onderzoek komt:

Wachten op privacy instellingen...

In 2016 hield het Nivel een eerste gezondheidsverkenning in Moerdijk. De bezorgdheid onder de inwoners rond industrieterrein was enorm toegenomen na de brand bij Chemie-Pack en een explosie en langdurige uitstoot van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide bij Shell Moerdijk .

Uit analyse van patiëntgegevens kwam toen naar voren dat er in de dorpen rond het industriegebied drie tot vijf keer meer bronchitis voorkomt dan in de vergelijkbare gebieden, maar een oorzaak werd nooit achterhaald. Met het uitgebreide vervolgonderzoek hoopt Nivel die wel te vinden.

“Het is heel moeilijk om een oorzakelijk verband aan te tonen. Omdat er heel veel factoren een rol spelen in de gezondheid”, zegt Michel Dückers, programmaleider Rampen en milieudreigingen van Nivel.

Onderzoek bestaat uit twee delen

Dit keer bestaat het onderzoek dan ook uit twee delen. Allereerst worden net als de vorige keer de huisartsgegevens bekeken op chronische aandoeningen, acute infecties en andere gezondheidsklachten.

Michel Dückers van Nivel onderzoekt de oorzaak van de luchtwegaandoeningen (foto: Erik Peeters). vergroot

Het andere deel bestaat uit een digitale vragenlijst onder 7000 patiënten van de deelnemende huisartsenpraktijken. Nivel wil met de enquête te weten komen of andere factoren een rol spelen bij gezondheid. Bijvoorbeeld roken, leefstijl, ventilatie van huizen, verkeer, agrarische activiteiten en werkomstandigheden.

"Een industrieterrein kan alle soorten van uitstoot hebben, maar de vraag is of en hoe dat doorwerkt op de gezondheid van mensen. We weten sowieso dat een gezonde leefstijl een van de belangrijkste voorspellers is van een goede gezondheid”, legt Dückers uit.

'Luchtwegklachten nog altijd hoog'

Het onderzoek kan op brede steun rekenen uit de medische hoek. Huisarts Esther Raaijmakers uit Zevenbergen verwacht dat het aantal luchtwegklachten in de gemeente Moerdijk nog steeds aan de hoge kant is.

Huisarts Esther Raaijmakers schrijft patiënten regelmatig een puffer voor (foto: Erik Peeters). vergroot

“We zien hier relatief veel luchtwegklachten. Niet specifiek longkanker, wel astma en bronchitis. We schrijven ook regelmatig een puffer voor. Ik denk dat dit veel meer gebeurt dan elders in het land”, zegt Raaijmakers.

Ze hoopt dat mensen het belang van het onderzoek inzien en massaal gehoor geven aan het verzoek de enquête in te vullen. De resultaten van het onderzoek moeten in najaar bekend zijn.