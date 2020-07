NAC Breda stelt Maurice Steijn aan als nieuwe trainer

Maurice Steijn. vergroot

Maurice Steijn is de nieuwe trainer van NAC. De Bredase club heeft de 46-jarige Hagenees aangesteld als opvolger van de recent ontslagen Peter Hyballa. De belangrijkste opdracht die Steijn van NAC meekrijgt is met het team promoveren naar de eredivisie. Steijn tekent voor drie jaar.

Ronald Strater Geschreven door

Steijn volgt in Breda Peter Hyballa op als trainer. De Duitser werd vorige week vrijdag bij NAC de laan uitgestuurd omdat hij onder meer ruzie had met de technisch manager Tom van den Abbeele. Die werd overigens ook diezelfde dag nog door algemeen directeur Mattijs Manders op straat gezet.

Peter Hyballa had in een interview keihard uitgehaald naar zijn directe chef. Er zou een groot verschil van visie zijn en Van den Abbeele zou er weinig van kunnen. Het tweetal, dat al langer in onmin leefde, moest de ruzie voor 1 juli bijleggen, maar dat lukte niet. Daarop besloot NAC de samenwerking met Hyballa te stoppen.

Hyballa werd begin februari aangesteld als opvolger van Ruud Brood, die op oudjaarsdag was ontslagen vanwege slechte resultaten en te weinig vertrouwen. Hyballa had nog maar een paar wedstrijden gecoacht, toen de competitie in maart werd stilgelegd vanwege de coronamaatregelen.

Wachten op privacy instellingen...

Zonder werk

Maurice Steijn zat de laatste tijd zonder werk. Hij werd in oktober vorig jaar al na drie wedstrijden als coach ontslagen bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor was de oud-profvoetballer werkzaam als coach van ADO Den Haag en VVV. Met de Venlonaren promoveerde Steijn in 2017 naar de eredivisie.

Geen onbekende

Maurice Steijn is geen onbekende in Breda. Als speler was hij tussen 1999 en 2001 actief voor NAC en speelde als middenvelder 36 wedstrijden voor de club. Steijn was al eerder in beeld om trainer bij NAC te worden.

LEES OOK: