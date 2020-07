Politiemol Mark M. terug de cel in voor uitzitten straf

Mark M. alias de politiemol (foto: ANP). vergroot

Politiemol Mark M. (33) is weer in ons land. De veroordeelde ex-politieman heeft zich uit eigen beweging gemeld om de rest van zijn gevangenisstraf uit te zitten. Het Openbaar Ministerie (OM) en zijn advocaat bevestigen dat hij is aangehouden.

De ex-agent uit Weert is vanuit zijn woonadres in Oekraïne naar Nederland gereden. Hij heeft zich woensdagmiddag bij een politiebureau in Veenendaal, provincie Utrecht, gemeld. Hij had eerder al afgesproken dat hij terug zou komen en zich netjes zou melden.

Waar hij in de gevangenis terecht komt, dat is niet bekend. Veroordeelden die zich melden belanden vaak even in een politiecel in afwachting van plaatsing in een gevangeniscel.

Coronacrisis

In april werd M. in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar cel voor onder meer het lekken van vertrouwelijke politie informatie. Het hof vaardigde toen ook meteen een zogenoemd bevel gevangenneming uit. Dat betekent dat hij meteen moest worden aangehouden. Maar dat kon niet. Hij zat thuis in Oekraïne en door de Coronacrisis lag het vliegverkeer stil en waren de grenzen dicht.

M. werkte op een bureau in de regio Eindhoven en kon lange tijd ongestoord zijn gang gaan. Mark M. heeft al zeker tien maanden in voorarrest gezeten en dat geldt ook als straf.