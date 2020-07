Anderhalf miljoen per jaar voor Philharmonie zuidnederland

De Philharmonie zuidnederland krijgt anderhalf miljoen euro subsidie per jaar, de komende vier jaar. Tenminste, als het aan Gedeputeerde Staten ligt.

Het zou voor het eerst zijn dat er weer langjarige zekerheid is voor de Philharmonie. Tot nu toe werd er steeds voor een of twee jaar subsidie toegekend. Gedeputeerde Wil van Pinxteren: “Een grote en professionele organisatie als de Philharmonie zuidnederland heeft op lange termijn zekerheid nodig om prestaties op een adequate en effectieve wijze uit te voeren.”

Stefan Rosu van de philharmonie zegt dat hij blij is het besluit van de provincie. “Dit is echt heel erg goed nieuws, de eerste belangrijke stap op weg naar een hopelijk positief besluit van Provinciale Staten. We zijn vooral blij omdat het provinciebestuur hiermee laat zien dat zij begrijpen hoe belangrijk het voor de Philharmonie zuidnederland is om meerjarig zekerheid te hebben. Dat is echt noodzakelijk voor de continuïteit.”