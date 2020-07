Efteling wil met Monsieur Cannibale niet generaliseren: 'Ook niet alle stiefmoeders zijn slecht'

Foto: Flickr/HD MediaGroep vergroot

Ruim vijftienhonderd mensen hebben een petitie ondertekend, die is opgesteld om ‘Monsieur Cannibale’ uit De Efteling te verwijderen. De initiatiefnemer, Sammie Straub, spreekt van een ‘problematisch racistische karikatuur van een attractie.’ De Efteling laat haar in een reactie weten dat ze in het park 'uitvergrotingen maken van karakters uit verhalen, mythes en sagen. (...)Het is absoluut niet zo dat we willen generaliseren.'

"De Efteling denkt ook niet dat alle stiefmoeders slechte mensen zijn, alle meisjes met rode kleren geen richtingsgevoel hebben of alle mensen met obesitas veel papier eten", schrijft het park verder aan Straub. De opsteller van de petitie noemt de reactie ‘ontzettend ignorant (dom) en respectloos.’ Volgens haar wijst het park de ‘pijnlijke realiteit willens en wetens’ af.

De attractie zou tijdens een (groot) onderhoud worden aangepast, zo gaf het park eerder al aan. Hoe en wanneer dit gebeurt, is niet bekend. Een woordvoerder van het park laat aan Omroep weten 'wanneer het zover is te bekijken of de attractie qua esthetiek nog past binnen de huidige tijdsgeest en bij ons als Efteling'.

'Breng géén bezoek'

Straub bedacht de petitie direct na de commotie die ontstond door uitlatingen van voetbalanalist Johan Derksen in het tv-programma Veronica Inside. Straub wil niet alleen dat haar voorstel wordt ondertekend: ze verzoekt iedereen ‘vooral géén bezoek meer te brengen aan dit zogenaamde pretpark.’

Tien jaar geleden zou haar vader De Efteling al hebben gevraagd ‘Monsieur Cannibale’ te bannen.

'Onze aandacht'

Tegen Omroep Brabant benadrukt het park dat het onderwerp ‘uiteraard onze aandacht’ heeft. “Dat wil niet zeggen dat we direct zaken gaan aanpassen. Maar we denken wel na over hoe we ons kunnen meebewegen met de tijd. Dat willen we graag."

Vorig jaar werden bij een grote renovatie omstreden poppen in de attractie ‘Carnaval Festival’ aangepast. Toen overwoog de parkleiding reeds veranderingen door te voeren bij ‘Monsieur Cannibale’.