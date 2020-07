'Ik ben de kop van jut!', ex-voortvluchtige Toon R. bijt van zich af in de rechtbank

Toon R. (archieffoto) vergroot

Toon R. uit Oss die lange tijd uit handen van de politie bleef, kwam donderdag voor het eerst voor de rechtbank. En hij vertelde uitgebreid over het 'mediacircus' rond zijn persoon, zijn vlucht en hoe hij was ondergedoken in Bulgarije. "De meest gezochte man van Brabant", zei R. zelf met een lachje, toen de rechtbank zijn naam noemde aan het begin van de zitting.

Toon R. is (39) een neef van de vermeende leider van de drugs- en wapenbende, Martien R. Die stond woensdag voor de rechtbank in Den Bosch, op de derde van een reeks tussentijdse zittingen. Toon R. was donderdag voor het eerst aan de beurt, met baard.

'Mediacircus'

Zijn advocaat Tony Boersma maakt zich zorgen over het 'opgeblazen beeld in de media' van de 'meest gezochte man en lid van de Brabantse maffia' Hij vroeg of de rechtbank Toon kon vrijlaten uit de cel, wegens gebrek aan bewijs.

Toon zelf deed er nog een schepje bovenop. Hij en zijn familie hebben last van het 'mediacircus'. Bovendien is hij verbaasd dat iedereen maar vertrouwt 'op de blauwe ogen van de officieren van justitie'.

Handgranaten

De politie probeerde Toon R. vorig jaar november al op de eerste dag van Operatie Alfa R. te arresteren. Agenten dachten hem te treffen op een vakantiepark in Friesland, maar vonden alleen een pistool. Bij de reeks huiszoekingen vonden agenten van alles dat ze aan hem koppelen. " Er worden acht handgranaten in mijn schoot geworpen!", zei hij boos.

'Vlucht'

Toon bleef in totaal een half jaar onder de radar. Hij kon dat wel verklaren aan de rechtbank. "Ik zat tijdens mijn vlucht in het buitenland. Door de corona kon ik niks!" Even twijfelde Toon over het woord 'vlucht' dat hij gebruikte, maar hij vertelde verder. " Mijn paspoort lag thuis. Op het moment dat ik hoorde dat ik gezocht werd, zat ik in Bulgarije. Ik kwam er zonder paspoort in, maar niet meer uit. Zonder paspoort kun je daar vijf jaar de cel krijgen. Ik heb me terug laten smokkelen in een vrachtwagen".

Hij belandde op een vakantiepark op de Veluwe. De politie kwam zijn adres op het spoor in een ander onderzoek: de 'miljoenenhack' van de criminele chatdienst Encrochat. Toen de politie hem arresteerde op 18 mei 2020 vonden agenten een doorgeladen vuurwapen in zijn slaapkamer, tientallen XTC-pillen, amfetamine, wat crystal meth en tien mobieltjes. Bij de vakantiewoning stond een bus met zoutzuur en apaan: grondstoffen voor het maken van synthetische drugs.

'Kop van jut'

De politie meldde bij herhaling dat het er op lijkt dat R. gewoon is doorgegaan met criminele activiteiten. "Ik ben helemaal nergens mee doorgegaan", zei hij. "Toon uit Brabant is de kop van jut!"

Het Openbaar Ministerie houdt Toon R. net als de meeste andere verdachten verantwoordelijk voor een waslijst aan misdrijven. Zo wordt R. verdacht van de smokkel van 315 kilo cocaïne en het runnen van een drugslab in Leeuwarden. Daarom vroegen de officieren om Toon in de cel te houden, mede wegens vluchtgevaar. De rechtbank besloot hem in voorarrest te houden.

De tussentijdse rechtszaak is nog steeds bezig. Er komen donderdag in totaal zeven verdachten voor de rechter.

