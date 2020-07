Dossier Operatie Alfa is rond: Martien R. en andere kopstukken blijven in voorarrest

De vermeende kopstukken van Operatie Alfa. (Tekening: Adrien Stanziani) vergroot

Wapens, drugs en geld en een criminele familie in Oss en omgeving. Daar draait alles om in Operatie Alfa. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch (OM) presenteerde woensdag de definitieve aanklacht en er zaten weinig verrassingen in. De kopstukken blijven voorlopig allemaal in voorarrest.

De megastrafzaak kwam woensdag weer aan de orde op een tussentijdse zitting in Den Bosch. Bijna alle verdachten waren erbij, zoals de vermeende leider Martien R. (49) en zijn zoon Anton (26).

Kritiek op onderzoek

Hun advocaten namen alvast een uitgebreid voorschot op het proces. Ze kwamen met veel kritiek op het onderzoek. Ook de beschuldigingen zelf vinden ze maar mager. Zoals in de zaak van een zeecontainer met 1561 kilo cocaïne die werd onderschept in Antwerpen, in de zomer van 2018. De drugs zaten verstopt in uitgeholde boomstammen uit het Zuid-Amerikaans regenwoud. Een Belg had er mee te maken en die is intussen veroordeeld voor de smokkel.

“Hij wilde mij hout verkopen. Er is geen enkel (afgeluisterd) gesprek waarin ik praat over drugs”, reageerde Martien R. “Ik heb totaal niks te maken met dat transport”. Toch ziet het OM in hem de organisator en investeerder.

Film

Het is een van de beschuldigingen die opnieuw langs zullen komen op het proces dat volgend jaar gepland staat. Op dat proces wil het OM ook een film afspelen of zoals ze zelf zeggen: ‘een filmische weergave’ vertonen.

Zo’n film of animatie is er vaker bij grote rechtszaken, zoals bij het proces rond Tommy van der Burg in Eindhoven en Willem Holleeder. In december is die film klaar. “Het gaat ons om die criminele organisatie die dag in dag uit jarenlang bezig was met strafbare feiten. Hoe ging dat dan onderling? Dat willen we laten zien”, zei een van de officieren van justitie.

'Poppenkast'

De meeste advocaten vinden het niks. Advocaat Kuijpers die Martien R. bij staat vroeg de rechtbank de film te verbieden. “Ik wil geen poppenkast". De advocaat vindt het raar dat het OM een film mag vertonen en de advocaten niet. “Een beetje showmakerij”, noemde een andere advocaat het filmplan. Ook Martien R. ergerde zich aan het plan. Hij beklaagde zich erover dat het alleen maar om hem gaat.

Het OM bleef herhalen dat die film een goed hulpmiddel is waarin ze stemmen laten horen van afgeluisterde gesprekken en beelden laten zien die zijn opgenomen door verborgen camera’s. Alleen voor in de zaal. De rechtbank dacht er even over na en besloot dat de film vertoond mag worden.

Stapels geld?

Op de deze derde tussentijdse zitting kwamen ook allerlei details naar voren. Op het woonwagenkamp in Oss hadden de verborgen microfoons van de politie een bijzondere opmerking opgevangen van Toon R., de bankier van de familie en broer van Martien. Toon zat kennelijk zo veel geld te tellen dat het pijn deed: “Mijn telduim doet gewoon zeer”, zei Toon.

Zoals verwacht kwamen de advocaten met vrijlatingsverzoeken maar opnieuw besloot de rechtbank het voorarrest te verlengen, wegens de zware verdenkingen.

De zittingen van woensdag waren de langste tot nu toe. Ze begonnen om negen uur in de ochtend en werden pas iets na zeven uur in de avond afgerond. Donderdag is er een tussentijdse zitting met een groep medeverdachten. In het najaar gaat het proces dan verder.

