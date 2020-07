Toon R. kon gepakt worden dankzij onderschepte chatberichtjes tussen criminelen

Toon R. (archieffoto) vergroot

De arrestatie van Toon R. op 19 mei is te danken aan allerlei onderschepte chatberichten. Dat maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend. Donderdag liet de politie weten een groot telefoonnetwerk van criminelen te hebben opgerold. Toon R. is een van de criminelen die aan de hand hiervan kon worden opgepakt. Hij is de neef van Martien R., die wel de Brabantse 'Godfather' wordt genoemd.

Toon R. werd in mei gearresteerd terwijl hij op een vakantiepark in Ede zat. In het huisje waar hij verbleef, werd een grote hoeveelheid drugs gevonden en een geladen vuurwapen. R. was op de vlucht voor de politie, maar zijn verblijfplaats kon worden achterhaald door meerdere chatberichten via het platform Enchrochat.

De politie heeft sinds 1 april al met meer dan 20 miljoen chatberichten van criminelen kunnen meelezen. Onder andere gesprekken over schietpartijen en afrekeningen. Het OM kon niets zeggen over de inhoud van de chatberichten van Toon R.

Toon R. wordt gezien als een van kopstukken uit een crimineel familienetwerk uit Oss. Tijdens de zaak, omgedoopt tot Operatie Alfa, werden eind 2019 en begin van dit jaar een groot aantal leden van het netwerk opgepakt. Toon R. was tot zijn arrestatie nog als enige voortvluchtig.

