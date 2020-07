Vernieuwde daklozenopvang Eindhoven kan rekenen op 9,5 miljoen per jaar van de gemeente

Alain raakte alles kwijt en probeert nu zijn leven weer op orde te krijgen (foto: Jan Peels). vergroot

De maatschappelijke opvang in Eindhoven wil af van het langdurig opvangen van daklozen. De 350 lokale daklozen kunnen op andere manieren veel beter geholpen worden, is de gedachte. En dus gaat er veel veranderen in de aanpak. De gemeente Eindhoven steekt de komende jaren 9,5 miljoen euro in de daklozenopvang nieuwe stijl.

Thijs Eradus, directeur van maatschappelijke organisatie Springplank 040, vertelt. "Naast het bieden van opvang, is het uitgangspunt om mensen maatwerk te bieden en als het mogelijk is weer aan het werk te krijgen, zodat ze zo snel mogelijk hun leven weer op de rails krijgen."

Sommige locaties voor daklozen gaan dicht en in 2022 komt er een nieuwe opvanglocatie in het centrum van de stad, vertelt Eradus, . Waar de nieuwe opvang in het centrum komt te zitten, wil hij nog niet kwijt. Springplank 040 heeft als hoofdaannemer donderdag een overeenkomst getekend voor de maatschappelijke opvang in Eindhoven en omgeving. Ook daklozen uit Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre worden hiermee geholpen. De overeenkomst loopt tot eind 2025.

Nachtopvang Mathildelaan dicht

Een locatie die op 1 januari dichtgaat, is die aan de Mathildelaan middenin het centrum. Dit tot tevredenheid van wethouder Renate Richters van Zorg en Welzijn: "Een langgekoesterde wens van mij gaat daarmee in vervulling, want dat is geen locatie waarin mensen de benodigde rust kunnen vinden om daarna te proberen hun leven weer op de rails te krijgen."

De bedoeling is dat er vanaf 2021 een ‘snelle doorstroom’ is voor diegenen voor wie dat haalbaar is. Werk (betaald of vrijwillig) staat centraal in de ondersteuning van dak- en thuislozen vanaf 2021. Daarbij moet onderzocht worden wat iemands kwaliteiten zijn en welke vorm van werk het beste past. Streven is om mensen die dakloos zijn, binnen twee weken een passende woonplek te bieden en te begeleiden naar werkactivering, aangevuld met de juiste begeleiding gericht op zelfstandigheid.

Daarnaast blijft er ook begeleiding voor mensen die niet of nog niet aan het werk kunnen en is er preventie en nazorg.

Springplank 040 gaat vanaf 1 januari samen met Ervaring die Staat, Neos en het Leger des Heils zorgen voor de maatschappelijke opvang.