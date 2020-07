Tweede rampjaar op rij voor binnensteden in Brabant, Eindhoven en Den Bosch krijgen hardste klappen

Eindhoven zet vrijwilligers in om de bezoekers van de binnenstad te begeleiden. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Het gaat slecht met de binnensteden in Brabant. Was vorig jaar de leegstand al de hoogste in 15 jaar, dit jaar wordt een krimp tot 40% verwacht van het aantal bezoekers aan het centrum. Een ramp voor de detailhandel en voor het aangezicht van de binnensteden en dorpskernen in Brabant. Want lege winkels maken het winkelen er niet leuker op.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het lijkt op de zaterdag wel weer druk in de Brabantse steden, maar de aantallen bezoekers zijn nog lang niet op het peil van vóór corona. Volgens retaildeskundige Cees-Jan Pen. lector op de Fontys Hogeschool, zijn juist Eindhoven en Den Bosch het hardst getroffen. Ze moeten het hebben van bezoekers van buiten de stad, toeristen in eigen land. En die zijn er door corona nog maar nauwelijks.

En veel mensen, ook de ouderen onder ons, hebben het online winkelen ontdekt. Ondernemers zijn bang dat het zo rustig blijft.

Zware tijd voor detailhandel

Donderdag kwam de provincie met de cijfers van 2019. Vorig jaar sloten 394 winkels hun deuren. Het hoogste aantal in 15 jaar. En toen was er nog geen sprake van de coronacrisis. De provincie waarschuwt dan ook: de detailhandel gaat een zware tijd tegemoet.

In 2014 maakten de provincie, gemeenten en detailhandel al afspraken om de leegstand van winkels tegen te gaan. Dat had effect op het aantal lege panden in de binnensteden. Maar in 2019 is dat effect volledig teniet gedaan en is de leegstand weer op het niveau van 2014. In totaal stonden er op 1 januari van dit jaar 2688 winkelpanden leeg.

Wonen en werken in binnensteden

Volgens gedeputeerde Erik Ronnes van de provincie is er duidelijk werk aan de winkel. Het centrum van grote steden zou in de toekomst ook gebruikt moeten worden voor wonen en werken. Het is de bedoeling dat de leegstand teruggedrongen wordt en dat er compacte, lees kleinere, winkelgebieden ontstaan. In de aanloopstraten naar het centrum zouden de winkels moeten vertrekken en plaats moeten maken voor wonen en werken. "Er komt steeds meer bewustwording bij gemeenten en vastgoedeigenaren. Daar ligt voor ons de uitdaging. Om die beweging in gang te krijgen", zegt Ronnes.

De provincie heeft er ook geld voor over. Om net dat zetje te geven om de transitie van de steden in gang te zetten. Hoeveel dat precies is , is moeilijk te zeggen volgens Ronnes.