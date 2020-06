Steeds minder afstand in de binnenstad: ‘Mensen worden wel wat nonchalanter’

Een aantal smalle straten in de binnenstad van Den Bosch zijn eenrichtingverkeer geworden (Foto: Imke van de Laar) vergroot

Als je anderhalve meter afstand wilt houden in de Brabantse binnensteden, is daar soms een heuse slalomact voor nodig. Ondanks de zorgvuldig aangebrachte belijning op straat en de waarschuwingen om afstand te houden van elkaar, lijkt het steeds lastiger om de coronaregels na te leven.

Janneke Bosch Geschreven door

Het is een beeld dat Ton Kranenburg wel herkent. Hij is voorzitter van de ondernemersvereniging in het centrum van Den Bosch. “Als iedereen op blijft letten, dus ook de bezorgers en fietsers, dan kan het. Maar niet iedereen let elk moment even goed op.”

Aandacht verslapt

Ondanks de markeringen op de weg dat iedereen rechts moet aanhouden, loopt het publiek steeds vaker te dicht op elkaar. De aandacht begint wat te verslappen, merkt hij. “Ik merk zelf ook dat je best wel moeite hebt om constant alert te blijven. Je staat ergens te kijken, of je telefoon gaat. En dan ontstaat er al een opstopping.”

Volgens Kranenburg zit het probleem ook in de omgeving. Een binnenstad is nu eenmaal druk. En daarbij zijn er ook een boel smallere straatjes, waar je niet anderhalve meter afstand kunt houden als je elkaar wil passeren. “Iedereen moet dan als een treintje achter elkaar aan lopen. Inhalen gaat niet, dus je loopt zo hard als de langzaamste in de groep. Dat is gewoon niet te doen.”

Drukste weekend sinds coronacrisis

De gemeente Den Bosch herkent de signalen. Afgelopen weekend was het drukste weekend in de binnenstad sinds de coronacrisis uitbrak, stelt een woordvoerder. Ook ziet de gemeente dat bezoekers wat nonchalanter worden in het naleven van de coronaregels.

Maar, zegt de gemeente ook, de meeste mensen proberen zich wel aan de regels te houden. Ze luisteren ook naar de gastheren en -vrouwen die de gemeente in de stad laat rondlopen.

Dat beeld is ook in andere grote gemeenten in Brabant te zien. Zo zegt ook de gemeente Eindhoven dat het drukker aan het worden is in de binnenstad. Mensen gaan soepeler om met de regels en zijn niet zo bang meer. Maar over het algemeen houden mensen zich aan de richtlijnen die worden aangegeven in het centrum.

Supermarkten

Niet alleen in winkelstraten, ook in de supermarkten lukt het veel mensen niet meer om de anderhalve meter afstand te bewaren. Vooral in kleinere winkels blijkt het lastig. Tot ergernis van veel klanten.

Bekijk hier aan welk gedrag mensen zich het meest ergeren in de supermarkt:

Overigens blijven mensen welkom in de binnenstad van Den Bosch, hoewel het soms druk is. Ton Kranenburg van de ondernemersvereniging: "Ze zijn van harte welkom. Ook de toeristen, want die blijven nog wat achter. Ze moeten wel goed op blijven letten, maar dat geldt voor iedereen!"

De coronaregels worden minder goed nageleefd, in deze video zie je hoe dat komt:

