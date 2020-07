Provincie wil met grote steden geplaagde cultuur ondersteunen

Het leek niet alleen door corona een slecht jaar te worden voor de cultuur in Brabant. Ook het aantreden van een nieuw College van Gedeputeerde Staten (GS) voorspelde weinig goeds.

Kunst en cultuur zouden onderbedeeld worden in de ambities van het dagelijks bestuur van de provincie. Maar woensdag werd al bekend dat philharmonie zuidnederland kan rekenen op een structurele subsidie en donderdag kondigde de provincie aan dat ze 2,6 miljoen euro gaat steken in een aanpak om door corona getroffen instellingen op cultureel gebied te steunen.

Ook andere sectoren Het gaat om één van de vele stimuleringsplannen in de provincie waarbij onder meer wordt samengewerkt met de vijf grootste gemeenten, die gebundeld zijn in BrabantStad. Ook onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven worden hierbij betrokken.

Terug naar de cultuur: het is de bedoeling dat samen met de vijf grote gemeenten ongeveer acht miljoen wordt uitgetrokken. Doel van het steunpakket is het overeind houden van pop- en andere podia, filmhuizen en musea. Van het bedrag van de provincie gaat de ene helft naar BrabantStad, de andere helft naar de test van Brabant.

'Verhaal waard'

In de publiciteitscampagne wil hij laten zien wat Brabant in huis heeft, hoe de crisis te lijf is gegaan en welke nieuwe initiatieven uit deze moeilijke tijd boven komen borrelen. Van Gruijthuijsen: “Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. En dat is een verhaal dat het waard is verteld te worden.”