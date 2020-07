Coronanieuws: Mark Rutte kondigt landelijke herdenkingsdag aan om stil te staan bij corona-ellende

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. (foto: Karin Kamp) vergroot

Ruim een derde van alle werkenden - 34 procent - geeft aan dat de werkdruk hoger is dan ooit door de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV onder 2.500 werkenden, uitgevoerd door Maurice de Hond. In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

In de Brabantse ziekenhuizen bevinden zich dertien coronapatiënten van wie vijf op de ic, maakte het ROAZ vrijdagmiddag bekend.

De industrie in Nederland lijdt flink onder de coronacrisis, in mei produceerde de sector dagelijks 12,5 procent minder dan in 2019.

16.28

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gestegen, van 21 naar 25. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Het aantal blijft deze week steeds rond de twintig schommelen.

16.25

Premier Mark Rutte kondigde tijdens zijn wekelijkse persconferentie een landelijke herdenkingsdag aan, waarin zal worden stilgestaan bij al het leed dat het coronavirus met zich mee heeft gebracht. Tijdens die dag, die in het najaar plaats moet vinden, zullen we volgens Rutte gezamenlijk meeleven met betrokkenen. Er moet volgens hem ruimte komen om stil te staan bij het verdriet: "Iedereen heeft de ellende ervaren en dat willen we erkennen."

16.01

De corona-noodwet gaat aankomende maandag naar de Tweede Kamer, die het plan waarschijnlijk na de zomer zal behandelen. Het wetsvoorstel is aangepast, omdat er veel kritiek was op een eerder concept. Dankzij de aanpassingen mogen coronamaatregelen bijvoorbeeld niet meer bij mensen thuis worden gehandhaafd, zoals eerder wel in het wetsvoorstel stond. De corona-app is ook geen onderdeel meer van de wet.

15.34

Afgelopen week beleefde het openbaar vervoer de drukste week sinds het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van het ov-chipkaartbedrijf Translink. Dit komt mede door de maatregelen die per 1 juli zijn versoepeld. Hierbij kwam namelijk het advies te vervallen om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen. Ook mogen alle zitplaatsen weer worden gebruikt.

14.50

De Rabobank houdt waarschijnlijk een paar filialen, die nu al gesloten zijn vanwege de coronacrisis, voorgoed dicht. Op dit moment zijn nog minstens honderd van de 335 locaties gesloten. "Vestigingen zijn steeds minder relevant voor direct contact en we merken dat klanten steeds minder langskomen", zegt een woordvoerder. De Rabobank weet nog niet of en hoeveel hiervan dichtblijven en wat dit betekent voor de werkgelegenheid.

13.07

Het initiatief 'Help de Horeca' heeft tot nu toe 3,7 miljoen euro opgeleverd voor horecazaken. Met het initiatief kunnen tegoedbonnen worden gekocht die in horecazaken kunnen worden gebruikt. Dit is bedacht door branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Dankzij de aanschaf van inmiddels al 80.000 waardebonnen waren horecazaken nog verzekerd van wat inkomsten toen hun deuren nog gesloten moesten blijven door de coronacrisis.

12.10

De coronacrisis heeft frituurzaken tot nu toe zo'n 182 miljoen euro aan omzet gekost. Dat concludeert vakvereniging ProFri na onderzoek onder 270 bedrijven. Vanaf half maart tot en met mei, toen er ook cafetaria's en snackbars hun deuren gesloten hielden, werd ruim 45 procent minder omzet gedraaid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

12.09

OnderhoudNL heeft als eerste branche een aanvulling op het bestaande protocol Samen Veilig Doorwerken uitgebracht. Deze aanvulling is gebaseerd op de nieuwste maatregelen die zijn afgekondigd en ontstond door de behoefte van leden aan werkinstructies op specifieke werkzaamheden. De toolkit bevat een handleiding, werkinstructies voor drie typen projecten: voor buitenwerk, voor buitenwerk inclusief kortstondig binnenwerk en voor binnenwerk.

12.01

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment dertien coronapatiënten opgenomen. Dat is er een minder dan woensdag, zo laat een woordvoerder van het ROAZ vrijdagmiddag weten. Van hen liggen er vijf op de intensive care, een meer dan woensdag. Daarnaast zijn 33 mensen in het ziekenhuis opgenomen die ervan verdacht worden het coronavirus te hebben. Van hen bevinden zich er twee op de ic.

11.23

Ruim een kwart van de Nederlanders heeft minder te besteden door de coronacrisis. Dat meldt accountants- en adviesbureau PwC op basis van onderzoek naar het consumentenvertrouwen. Vanwege een verlies aan inkomsten door de coronacrisis geeft 27 procent van de Nederlandse ondervraagden aan dat ze minder te besteden hebben. Zo geeft 38 procent van de respondenten aan minder uit te geven aan kleding.

10.01

Sinds het begin van dit jaar zijn bijna zesduizend plekken in verpleeghuizen vrijgekomen. Toch groeien de wachtlijsten. Vermoedelijk zijn er veel mensen die voorlopig hebben afgezien van opname in een verpleeghuis vanwege de uitbraak van het coronavirus en het bezoekverbod dat in maart werd ingesteld. Zij kiezen ervoor om voorlopig zelfstandig te blijven wonen en te blijven wachten op een plek.

09.34

Dit had hún dag moeten worden. Maar 10 juli 2020 is de dag dat het Helmondse GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders en zijn Aline toch niet gaan trouwen. "Vanwege het coronavirus is het pas in 2021 feest", laat Smeulders weten op Twitter. "Wij blijven nog een jaartje langer verliefd en verloofd."

08.03

De coalitiepartijen zijn het eens geworden over extra steun aan de begroting van minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Er komt eenmalig 500 miljoen euro bij en door geld van de komende jaren naar voren te halen komt er nog eens 464 miljoen bij, aldus ingewijden. Door de economische crisis als gevolg van het coronavirus dreigde er veel minder geld beschikbaar te komen voor Ontwikkelingssamenwerking. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze begroting gekoppeld is aan het bruto nationaal inkomen. Bij economische groei dus meer geld, bij krimp minder geld.

08.01

Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus voor bijna negentien miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 155.000 ondernemers en bijna 32.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

07.15

De industrie in Nederland heeft flink te lijden onder de coronacrisis. In mei produceerde de sector dagelijks gemiddeld 12,5 procent minder dan een jaar eerder, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat betekent de sterkste daling in meer dan elf jaar tijd.

06.00

Ruim een derde van alle werkenden - 34 procent - geeft aan dat de werkdruk hoger is dan ooit door de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV onder 2.500 werkenden, uitgevoerd door Maurice de Hond. Een op de vijf werknemers staat meer dan ooit onder druk om goed te presteren op het werk. Elf procent zit nu tegen een burn-out aan door de crisis en bij 21 procent is het ziekteverzuim op het werk gestegen.

01.25

De coalitie is akkoord over een nieuw coronasteunpakket ter waarde van 650 miljoen euro. Het extra geld is bedoeld voor de inzet van Defensie en politie tijdens de crisis. Ook gaan er honderden miljoenen euro's naar minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) om haar dalende begroting deels te compenseren, schrijft De Telegraaf.

00.01

Na de coronacrisis moet het kabinet het herstel van de economie op gang helpen brengen. Daarbij kan het best gekozen worden voor herstelmaatregelen die economie en werkgelegenheid op de korte termijn bevorderen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame economie op de langere termijn. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies Groen uit de crisis dat vandaag is aangeboden aan de ministers en staatsecretarissen van BZK, EZK, IenW en LNV.

