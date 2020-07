Coronanieuws: 'Werkdruk hoger dan ooit door coronacrisis'

Steunbetuiging bij het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen rondom de coronacrisis in Brabant.

In Brabant zijn in één week zestig nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. In totaal raakten 9838 Brabanders besmet.

De industrie in Nederland lijdt flink onder de coronacrisis, in mei produceerde de sector dagelijks 12,5 procent minder dan in 2019.

Ruim een derde van alle werkenden - 34 procent - geeft aan dat de werkdruk hoger is dan ooit door de coronacrisis. .

07.15

De industrie in Nederland heeft flink te lijden onder de coronacrisis. In mei produceerde de sector dagelijks gemiddeld 12,5 procent minder dan een jaar eerder, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat betekent de sterkste daling in meer dan elf jaar tijd.

06.00

Ruim een derde van alle werkenden - 34 procent - geeft aan dat de werkdruk hoger is dan ooit door de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV onder 2.500 werkenden, uitgevoerd door Maurice de Hond. Een op de vijf werknemers staat meer dan ooit onder druk om goed te presteren op het werk. Elf procent zit nu tegen een burn-out aan door de crisis en bij 21 procent is het ziekteverzuim op het werk gestegen.

01.25

De coalitie is akkoord over een nieuw coronasteunpakket ter waarde van 650 miljoen euro. Het extra geld is bedoeld voor de inzet van Defensie en politie tijdens de crisis. Ook gaan er honderden miljoenen euro's naar minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) om haar dalende begroting deels te compenseren, schrijft De Telegraaf.

00.01

Na de coronacrisis moet het kabinet het herstel van de economie op gang helpen brengen. Daarbij kan het best gekozen worden voor herstelmaatregelen die economie en werkgelegenheid op de korte termijn bevorderen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame economie op de langere termijn. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies Groen uit de crisis dat vandaag is aangeboden aan de ministers en staatsecretarissen van BZK, EZK, IenW en LNV.

