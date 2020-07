Al vaker problemen met Stints van Okido, maar kinderdagverblijf valt niets te verwijten

De Stint had de weg niet op gemogen (Foto: ANP) vergroot

Er waren vaker problemen met de Stints van kinderopvang Okido in Oss. Toch valt de kinderopvang volgens het Openbaar Ministerie niets te verwijten in het spoordrama in Oss. Dit blijkt uit onderzoek waarvan de resultaten vrijdagmiddag zijn bekendgemaakt.

Sinds 2016 had Okido drie Stints in gebruik: een blauwe, roze en groene. Een dag voor het spoordrama in Oss, op 19 september 2018, viel de blauwe Stint vanwege accuproblemen stil bij het spoor.

Een dag later gebeurde het ongeluk met de roze Stint op de spoorwegovergang in de Braakstraat. Vier kinderen (4, 4, 6 en 8 jaar) kwamen hierbij om het leven. Een ander kind (11) en de begeleidster (32) die de Stint bestuurde, raakten zwaargewond. Er waren drie zusjes uit hetzelfde gezin bij het drama betrokken.

Op 1 november 2017 was er een incident met de groene Stint. Die schoot toen na een stuurfout door bij het inparkeren. De kinderopvang heeft destijds goed gehandeld door extra 'les' te geven over het besturen van de Stint.

Veertien keer problemen

In totaal waren er veertien keer (accu)problemen met de drie Stints van Okido. De oorzaak van het spoordrama op 20 september 2018 is echter niet te achterhalen. Uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie blijkt dat er geen technisch mankement was, geen storing en ook geen fout in menselijk handelen.

De Stint was door de minister goedgekeurd om de weg op te mogen. De kinderopvang kon er daarom vanuit gaan dat het vervoersmiddel in orde was.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat:

de medewerkers van de kinderopvang waren opgeleid om op de Stint te rijden

er géén risico-inventarisatie is geweest voor de leidsters, wel voor de kinderen. Dit is een overtreding, maar valt niet strafrechtelijk te verwijten

Al met al valt de kinderopvang dus niets te verwijten en wordt Okido ook niet vervolgd.

