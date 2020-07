Spoordrama Oss: oorzaak nooit te achterhalen

De Stint. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

De oorzaak van het spoordrama in Oss op 20 september 2018 is niet te achterhalen. Dat blijkt uit het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie naar het ongeluk met de Stint. De onderzoeksresultaten werden vrijdag in Den Bosch naar buiten gebracht. Het OM noemt het resultaat van het onderzoek 'onbevredigend', zowel voor de nabestaanden als voor de betrokkenen bij het onderzoek.

"Zeker voor de nabestaanden en de bestuurster is het belangrijk om te weten hoe dit ongeluk is gebeurd. Het is heel teleurstellend dat dit niet mogelijk is gebleken", zo zei officier van justitie Janine Kramer. "Wij hadden de nabestaanden, de bestuurster en alle andere betrokkenen antwoord willen geven op die belangrijke vraag, voor de verwerking van iedereen."

Er is uit het onderzoek volgens haar echter geen technisch mankement aan de Stint, geen storing en ook geen fout qua menselijk handelen naar voren gekomen.

Bij het ongeluk op de spoorwegovergang in de Braakstraat in Oss kwamen vier kinderen (4, 4, 6 en 8 jaar) om het leven. Een ander kind (11) en de begeleidster (32) die de Stint bestuurde, raakten zwaargewond. Er waren drie zusjes uit hetzelfde gezin bij het drama betrokken.

Het onderzoek van het OM en de politie heeft zich toegespitst op drie hoofdvragen:

hoe heeft het ongeluk precies kunnen gebeuren?

valt het kinderdagverblijf iets te verwijten (het gaat hier om een arbeidsongeval)?

wat wist de fabrikant van de Stint over een eventueel defect?

Een jaar geleden bracht het OM al naar buiten dat de begeleidster er alles aan gedaan heeft de Stint te laten stoppen. Maar niets hielp: de remmen van de kar werkten niet. Waarom de remmen niet werkten, valt niet te achterhalen, zo bleek vrijdag.

Conclusies

Het OM maakte duidelijk dat er géén sprake is van strafrechtelijk fout handelen door de begeleidster. “Ze heeft er alles aan gedaan om de aanrijding te voorkomen en moet leven met het feit dat dit niet gelukt is", zo zei de officier. Ook kinderdagverblijf Okido kan volgens het OM in strafrechtelijke zin geen verwijt worden gemaakt. Het kinderdagverblijf heeft volgens justitie voldoende gedaan om een ongeval zoveel als mogelijk te voorkomen.

Er is op basis van het onderzoek dan ook geen aanleiding om de bestuurster of het kinderdagverblijf te vervolgen.

Nog niet klaar

Het strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf dat de Stint produceert, is nog niet afgerond. Of het vervoermiddel een gevaar oplevert voor de gebruikers, wordt nog onderzocht. Hiervoor is beslag gelegd op alle administratie en correspondentie van het bedrijf; een enorme hoeveelheid data.

Omdat dit onderzoek nog loopt, is nog geen beslissing genomen over de vervolging van de fabrikant.

Verloop onderzoek

Om tot deze conclusies te komen, heeft het onderzoeksteam uitgebreid gesproken met de bestuurster van de Stint en met een groot aantal getuigen. Ook vond er uitgebreid technisch onderzoek plaats. Zo is er onder meer een analyse gemaakt van verschillende camerabeelden uit de directe omgeving en dashcambeelden van de trein.

Op basis hiervan hebben de onderzoekers kunnen vaststellen dat de Stint nog reed toen deze onder de spoorboom doorging en ook nog niet stil stond toen hij in botsing kwam met de trein.

Andere onderzoeken

Behalve het OM en de politie deden de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek naar het spoordrama. Uit dat laatste onderzoek bleek dat de Stint in 2011 nooit de weg op had gemogen omdat de keuring op een aantal punten niet goed was uitgevoerd.

Nadat dit bekend werd, bood minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geëmotioneerd haar excuses aan voor het tekortschieten van haar departement bij de toelating van de Stint . "Ik voel diepe verantwoordelijkheid", zei ze in de Tweede Kamer.

Nieuwe Stint

De Stint mag sinds eind 2018 de weg niet meer op. Inmiddels heeft de bedenker van het voertuig, Edwin Renzen, een nieuwe versie van het voertuig ontworpen. Deze heeft onder meer twee remmen, andere gordels en een rolkooi: beugels over de bak heen.

Wanneer deze nieuwe Stint de weg op mag, is nog niet duidelijk.

