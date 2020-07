Niet kunnen achterhalen van oorzaak Stintdrama is teleurstellend voor nabestaanden: 'Toe aan rust'

Na het ongeval legden veel mensen bloemen en knuffels neer bij het spoor in Oss. (foto: Kevin Cordewener) vergroot

Het was juist voor de nabestaanden en de bestuurster zo belangrijk, om precies te weten hoe het ongeluk met de Stint in 2018 kon gebeuren. Dat het niet lukt om dat precies te achterhalen, is heel teleurstellend, zegt officier van Justitie Janine Kramer. Eerder deze week werden de nabestaanden al op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek.

Zij werden bijgepraat in bijeenkomsten die speciaal daarvoor waren georganiseerd. “De bijeenkomsten waren zeer beladen en het gemis van de kinderen is voelbaar”, zegt Kamer. '

"Wij hadden de nabestaanden, de bestuurster en alle andere betrokkenen antwoord willen geven op die belangrijke vraag, voor de verwerking van iedereen."

Ook voor de mensen die beroepsmatig met het onderzoek rondom het ongeluk met de Stint bezig waren, is de uitkomst onbevredigend. Kramer: “Het onderzoek is uitgevoerd door een zeer gedreven team van experts, dat niets liever wilde dan de waarheid boven tafel krijgen. De politie, het Openbaar Ministerie, het NFI en andere partners hebben alles uit de kast getrokken om te onderzoeken hoe dit afschuwelijke en intrieste ongeval heeft kunnen gebeuren. Wij hadden de nabestaanden, de bestuurster en alle andere betrokkenen antwoord willen geven op die belangrijke vraag, voor de verwerking van iedereen. Het is teleurstellend dat dit niet mogelijk is gebleken.”

Over de nabestaanden van de slachtoffers zegt Kramer nog: “Ze zijn toe aan rust. Ze weten dat er nu weer verhalen in het nieuws komen, en dat is zwaar.”

