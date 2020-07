Coronanieuws: 'Arbeiders vleessector slachtoffer intimidatie'

Varkens voor een varkensslachterij (foto: ANP). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

In de Brabantse ziekenhuizen bevinden zich dertien coronapatiënten van wie vijf op de ic, maakte het ROAZ vrijdagmiddag bekend.

De industrie in Nederland lijdt flink onder de coronacrisis, in mei produceerde de sector dagelijks 12,5 procent minder dan in 2019.

Ruim een derde van alle werkenden - 34 procent - geeft aan dat de werkdruk hoger is dan ooit door de coronacrisis. .

05.31

Door de coronacrisis daalt het aantal zittenblijvers op middelbare scholen. Leerlingen in het grijze gebied krijgen vaker het voordeel van de twijfel, en op veel scholen krijgen leerlingen en ouders een zwaardere stem in het besluitproces. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs grote schoolbesturen die samen ruim honderd middelbare scholen onder hun hoede hebben.

04.57

De uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking blijven in 2020 en 2021 op peil, al dreigen in de volgende kabinetsperiode alsnog bezuinigingen. Dat meldt het AD. Er komt eenmalig vijfhonderd miljoen euro op tafel om het ontwikkelingsbudget te stutten. Zo'n 150 miljoen euro daarvan - verdeeld over twee jaar - is bedoeld om kwetsbare landen in bijvoorbeeld Afrika bij te staan in de aanpak van de coronacrisis.

04.29

Met dreigementen en intimidatie worden arbeidsmigranten in de vleessector geregeld onder druk gezet om hun mond te houden. Daardoor krijgen autoriteiten nauwelijks een vinger achter misstanden. Dat blijkt uit gesprekken van het AD met Oost-Europese slachterijwerkers. De situatie wordt herkend door inspecteurs, instanties tegen uitbuiting en belangenorganisaties.